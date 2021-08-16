https://uz.sputniknews.ru/20210816/v-tashkente-i-regionax-poyavyatsya-selskoxozyaystvennye-yarmarki-s-nizkimi-tsenami-20100139.html

В Ташкенте и регионах появятся сельскохозяйственные ярмарки с низкими ценами

В Ташкенте и регионах появятся сельскохозяйственные ярмарки с низкими ценами

Цены на ярмарках будут ниже средних, потому что фермеры и дехкане не будут платить за аренду торгового места. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T19:50+0500

2021-08-16T19:50+0500

2021-08-16T19:50+0500

общество

ярмарка

сельское хозяйство

сельхозпродукция

министерство сельского и водного хозяйства

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана в предпраздничные дни организует в столице и регионах ярмарки фруктов, овощей и ягод прямо с полей.В пресс-службе ведомства подчеркнули, что товары на таких импровизированных рынках будут значительно дешевле, чем на стационарных базарах и в магазинах. К примеру, цена на морковь установлена в пределах 3,5 – 4 тысяч сумов за 1 кг.Ярмарки будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.В министерстве объяснили, за счет чего же цены на сельхозпродукцию устанавливаются ниже средних: все дело в том, что фермеры и дехкане не будут платить за аренду торгового места. При этом покупатели смогут оплачивать товары пластиковыми картами.По словам заместителя министра сельского хозяйства Узбекистана Анвара Асомова, специалисты ведомства ежедневно мониторят сельхозпродажи на специальных ярмарках, отслеживает уровень цен и обеспеченность продукцией. В настоящее время свежая морковь "второго урожая" продается в среднем по 4 тысячи сумов за килограмм. Товар везут в столицу со всех регионов для реализации через ярмарки на всех крупных дехканских рынках.

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ярмарка, сельское хозяйство, сельхозпродукция, министерство сельского и водного хозяйства