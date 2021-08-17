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Что осталось в Афганистане после СССР - видео
Что осталось в Афганистане после СССР - видео
Какие объекты стратегического значения остались Афганистану в наследство от Советского Союза - в инфографике Sputnik. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T18:25+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В советское время в Афганистане было возведено множество стратегических объектов, которые функционируют до сих пор, уже спустя более 30 лет.Так, например, в 1981—1982 годах силами советских строителей был сооружен так называемый "мост дружбы", протяженностью 816 метров. Он пролегает через реку Амударью из города Хайратон (Афганистан) в Термез (Узбекистан).А тоннель "Саланг", длиной 2676 метров, строили специалисты Московского метрополитена. Его начали эксплуатировать в 1964 году и вплоть до 1973 года он считался самым высокогорным автодорожным тоннелем в мире.Гидроэлектростанция "Наглу", расположенная на реке Кабул, является самой мощной в Афганистане. Она запущена в 1967 году.Какие еще объекты остались Афганистану в наследство от Советского Союза - смотрите в нашей графике &gt;&gt;Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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афганистан, строительство, ссср, мультимедиа

Что осталось в Афганистане после СССР - видео

18:25 17.08.2021 (обновлено: 18:33 17.08.2021)
79
© SputnikАфганистан ресурсы заглушка
Афганистан ресурсы заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Sputnik
Какие объекты стратегического значения остались Афганистану в наследство от Советского Союза - в инфографике Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В советское время в Афганистане было возведено множество стратегических объектов, которые функционируют до сих пор, уже спустя более 30 лет.
Так, например, в 1981—1982 годах силами советских строителей был сооружен так называемый "мост дружбы", протяженностью 816 метров. Он пролегает через реку Амударью из города Хайратон (Афганистан) в Термез (Узбекистан).
А тоннель "Саланг", длиной 2676 метров, строили специалисты Московского метрополитена. Его начали эксплуатировать в 1964 году и вплоть до 1973 года он считался самым высокогорным автодорожным тоннелем в мире.
Гидроэлектростанция "Наглу", расположенная на реке Кабул, является самой мощной в Афганистане. Она запущена в 1967 году.
Какие еще объекты остались Афганистану в наследство от Советского Союза - смотрите в нашей графике >>
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.
* – террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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