https://uz.sputniknews.ru/20210817/doktor-myasnikov-raskryl-svyaz-mejdu-rakom-legkix-i-koronavirusom-20111300.html

Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом

Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом

Медик рассказал о постковидном синдроме, который встречается чаще всего у отдельной категории пациентов. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T14:13+0500

2021-08-17T14:13+0500

2021-08-17T14:14+0500

здоровье

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какая есть взаимосвязь между COVID-19 и раком легких.Медик заявил, что коронавирус во время болезни может проявляться по-разному. В 25-30% случаев он вовсе протекает бессимптомно.Однако некоторые пациенты заболевают тяжелой формой COVID-19, и в редких случаях она приводит к развитию легочного фиброза — это процесс образования рубцовой ткани в легких.Именно такие пациенты больше всего подвержены онкологии — риск рака повышается не в два и не три раза, а в 8-14, подчеркнул Мясников.Тяжелые формы пневмонии в основном развиваются у пенсионеров с хроническими заболеваниями. Впрочем, данная категория пациентов и так находится в группе особого риска по онкологии, заключил Мясников.

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здоровье, рак, врач, коронавирус covid-19, пандемия