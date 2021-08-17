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Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом
Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом
Медик рассказал о постковидном синдроме, который встречается чаще всего у отдельной категории пациентов. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T14:13+0500
2021-08-17T14:14+0500
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рак
врач
коронавирус covid-19
пандемия
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какая есть взаимосвязь между COVID-19 и раком легких.Медик заявил, что коронавирус во время болезни может проявляться по-разному. В 25-30% случаев он вовсе протекает бессимптомно.Однако некоторые пациенты заболевают тяжелой формой COVID-19, и в редких случаях она приводит к развитию легочного фиброза — это процесс образования рубцовой ткани в легких.Именно такие пациенты больше всего подвержены онкологии — риск рака повышается не в два и не три раза, а в 8-14, подчеркнул Мясников.Тяжелые формы пневмонии в основном развиваются у пенсионеров с хроническими заболеваниями. Впрочем, данная категория пациентов и так находится в группе особого риска по онкологии, заключил Мясников.
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здоровье, рак, врач, коронавирус covid-19, пандемия

Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом

14:13 17.08.2021 (обновлено: 14:14 17.08.2021)
746
© СС0 / Unsplash / National Cancer InstituteЗнак "Нет раку"
Знак Нет раку - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© СС0 / Unsplash / National Cancer Institute
Медик рассказал о постковидном синдроме, который встречается чаще всего у отдельной категории пациентов.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какая есть взаимосвязь между COVID-19 и раком легких.
Медик заявил, что коронавирус во время болезни может проявляться по-разному. В 25-30% случаев он вовсе протекает бессимптомно.
Однако некоторые пациенты заболевают тяжелой формой COVID-19, и в редких случаях она приводит к развитию легочного фиброза — это процесс образования рубцовой ткани в легких.
Именно такие пациенты больше всего подвержены онкологии — риск рака повышается не в два и не три раза, а в 8-14, подчеркнул Мясников.
"Надо категорически бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приему витаминов. <…> Кстати, фиброз легких далеко не признак именно постковидной тяжелой пневмонии. Любое тяжелое воспаление легких может оставить после себя рубец. Тут и пневмококк, и туберкулез, и тяжелая гриппозная пневмония", — написал доктор в своем Telegram.
Тяжелые формы пневмонии в основном развиваются у пенсионеров с хроническими заболеваниями. Впрочем, данная категория пациентов и так находится в группе особого риска по онкологии, заключил Мясников.
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