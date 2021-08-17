https://uz.sputniknews.ru/20210817/k-zemle-letit-potentsialno-opasnyy-asteroid-20109479.html

К Земле мчится потенциально опасный астероид

К Земле мчится потенциально опасный астероид

Специалисты объяснили, стоит ли волноваться. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T13:44+0500

2021-08-17T13:44+0500

2021-08-17T13:58+0500

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. К Земле приближается крупный астероид 2016 AJ193 — ученые отнесли космическое тело к разряду потенциально опасных.Объект пролетит мимо нашей планеты 21 августа на минимальном расстоянии — около 3,4 миллиона километров.Специалисты NASA уже определили диаметр астероида — он составляет примерно 1,4 километра.Главный вопрос: представляет ли 2016 AJ193 угрозу для Земли? Ученые призывают не бить тревогу, поскольку реальной опасности нет.Дело в том, что "потенциально опасными" считаются любые космические тела, которые пролетают мимо планеты на расстояние 7,5 миллиона километров или менее. И это не первый подобный случай.Специалисты подчеркнули, что угрозу представляют как раз те астероиды, за которыми не ведется наблюдение.Яркий пример — челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года. Между тем подобные "события происходят примерно один раз в сто лет", заключили в планетарии.

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космос, астероид, земля