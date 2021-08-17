https://uz.sputniknews.ru/20210817/k-zemle-letit-potentsialno-opasnyy-asteroid-20109479.html
К Земле мчится потенциально опасный астероид
К Земле мчится потенциально опасный астероид
Специалисты объяснили, стоит ли волноваться. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T13:44+0500
2021-08-17T13:44+0500
2021-08-17T13:58+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. К Земле приближается крупный астероид 2016 AJ193 — ученые отнесли космическое тело к разряду потенциально опасных.Объект пролетит мимо нашей планеты 21 августа на минимальном расстоянии — около 3,4 миллиона километров.Специалисты NASA уже определили диаметр астероида — он составляет примерно 1,4 километра.Главный вопрос: представляет ли 2016 AJ193 угрозу для Земли? Ученые призывают не бить тревогу, поскольку реальной опасности нет.Дело в том, что "потенциально опасными" считаются любые космические тела, которые пролетают мимо планеты на расстояние 7,5 миллиона километров или менее. И это не первый подобный случай.Специалисты подчеркнули, что угрозу представляют как раз те астероиды, за которыми не ведется наблюдение.Яркий пример — челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года. Между тем подобные "события происходят примерно один раз в сто лет", заключили в планетарии.
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космос, астероид, земля
К Земле мчится потенциально опасный астероид
13:44 17.08.2021 (обновлено: 13:58 17.08.2021)
Специалисты объяснили, стоит ли волноваться.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. К Земле приближается крупный астероид 2016 AJ193 — ученые отнесли космическое тело к разряду потенциально опасных.
Объект пролетит мимо нашей планеты 21 августа на минимальном расстоянии — около 3,4 миллиона километров.
Специалисты NASA уже определили диаметр астероида — он составляет примерно 1,4 километра.
Главный вопрос: представляет ли 2016 AJ193 угрозу для Земли? Ученые призывают не бить тревогу, поскольку реальной опасности нет.
Дело в том, что "потенциально опасными" считаются любые космические тела, которые пролетают мимо планеты на расстояние 7,5 миллиона километров или менее. И это не первый подобный случай.
"За 100 лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас", — объяснили РИА Новости
в пресс-службе Московского планетария.
Специалисты подчеркнули, что угрозу представляют как раз те астероиды, за которыми не ведется наблюдение.
Яркий пример — челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года. Между тем подобные "события происходят примерно один раз в сто лет", заключили в планетарии.