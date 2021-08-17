https://uz.sputniknews.ru/20210817/munisa-rizaeva-spela-po-videosvyazi-s-yunoy-fanatkoy-iz-samarkanda--video-20112884.html
Муниса Ризаева спела по видеосвязи с юной фанаткой из Самарканда — видео
Муниса Ризаева спела по видеосвязи с юной фанаткой из Самарканда — видео
Артистка и ее маленькая поклонница исполнили композицию Ayrilding. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T15:54+0500
2021-08-17T15:54+0500
2021-08-17T16:56+0500
общество
шоу-бизнес
песня
певица
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева относится с теплотой к своим поклонникам. Недавно артистка спела дуэтом с юной фанаткой по видеосвязи.Ризаеву пригласили в Самарканд выступить на свадьбе. После мероприятия звезда села в автомобиль, однако к ней внезапно подошел незнакомый мужчина.Он признался, что его дочь является поклонницей творчества Ризаевой и протянул телефон. Девочка по видеозвонку исполнила песню Ayrildin". Буквально через пару секунд певица поддержала фанатку и тоже запела.
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шоу-бизнес, песня, певица, муниса ризаева
Муниса Ризаева спела по видеосвязи с юной фанаткой из Самарканда — видео
15:54 17.08.2021 (обновлено: 16:56 17.08.2021)
Артистка и ее маленькая поклонница исполнили композицию Ayrilding.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева относится с теплотой к своим поклонникам. Недавно артистка спела дуэтом с юной фанаткой по видеосвязи.
Ризаеву пригласили в Самарканд выступить на свадьбе. После мероприятия звезда села в автомобиль, однако к ней внезапно подошел незнакомый мужчина.
Он признался, что его дочь является поклонницей творчества Ризаевой и протянул телефон.
"Здравствуйте! Я вас хочу познакомить со своей поклонницей, которая сейчас хочет спеть для меня песенку", — обратилась Ризаева к своей аудитории.
Девочка по видеозвонку исполнила песню Ayrildin". Буквально через пару секунд певица поддержала фанатку и тоже запела.