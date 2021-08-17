https://uz.sputniknews.ru/20210817/munisa-rizaeva-spela-po-videosvyazi-s-yunoy-fanatkoy-iz-samarkanda--video-20112884.html

Муниса Ризаева спела по видеосвязи с юной фанаткой из Самарканда — видео

Муниса Ризаева спела по видеосвязи с юной фанаткой из Самарканда — видео

Артистка и ее маленькая поклонница исполнили композицию Ayrilding. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

шоу-бизнес

песня

певица

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева относится с теплотой к своим поклонникам. Недавно артистка спела дуэтом с юной фанаткой по видеосвязи.Ризаеву пригласили в Самарканд выступить на свадьбе. После мероприятия звезда села в автомобиль, однако к ней внезапно подошел незнакомый мужчина.Он признался, что его дочь является поклонницей творчества Ризаевой и протянул телефон. Девочка по видеозвонку исполнила песню Ayrildin". Буквально через пару секунд певица поддержала фанатку и тоже запела.

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шоу-бизнес, песня, певица, муниса ризаева