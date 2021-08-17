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Сначала — прохлада, затем — жара: погода на неделе удивит узбекистанцев
Сначала — прохлада, затем — жара: погода на неделе удивит узбекистанцев
На выходных жители республики смогли отдохнуть от надоевшего за последние месяцы зноя. Однако скоро температура вновь начнет расти. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T09:27+0500
2021-08-17T09:41+0500
общество
узбекистан
погода
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю.По данным Узгидромета, до среды на территории страны сохранится прохлада: температура во вторник будет держаться в пределах 28-33 градусов, в среду — 30-35 градусов.Однако затем прохладная воздушная масса начнет отступать с территории Узбекистана. В республику вернется жара.Столбики термометров днем поднимутся до 36-38 градусов, ночью — до 18-20 градусов.Между тем аномальных температур ожидать не стоит, добавили в Узгидромете.В Узбекистане установится сухая и малооблачная погода. Шквалистых ветров не ожидается.Кратковременные дожди и грозы возможны лишь во вторник в горных районах Ферганской долины.
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узбекистан, погода, узгидромет

Сначала — прохлада, затем — жара: погода на неделе удивит узбекистанцев

09:27 17.08.2021 (обновлено: 09:41 17.08.2021)
968
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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На выходных жители республики смогли отдохнуть от надоевшего за последние месяцы зноя. Однако скоро температура вновь начнет расти.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю.
По данным Узгидромета, до среды на территории страны сохранится прохлада: температура во вторник будет держаться в пределах 28-33 градусов, в среду — 30-35 градусов.
Однако затем прохладная воздушная масса начнет отступать с территории Узбекистана. В республику вернется жара.
Столбики термометров днем поднимутся до 36-38 градусов, ночью — до 18-20 градусов.
"Такая температура на 2-3 градуса превышает среднемноголетние значения для второй половины августа", — подчеркнули синоптики.
Между тем аномальных температур ожидать не стоит, добавили в Узгидромете.
В Узбекистане установится сухая и малооблачная погода. Шквалистых ветров не ожидается.
Кратковременные дожди и грозы возможны лишь во вторник в горных районах Ферганской долины.
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