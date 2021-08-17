https://uz.sputniknews.ru/20210817/snachala-proxlada-zatem-jara-pogoda-na-nedele-udivit-uzbekistantsev-20104537.html

Сначала — прохлада, затем — жара: погода на неделе удивит узбекистанцев

Сначала — прохлада, затем — жара: погода на неделе удивит узбекистанцев

На выходных жители республики смогли отдохнуть от надоевшего за последние месяцы зноя. Однако скоро температура вновь начнет расти. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T09:27+0500

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю.По данным Узгидромета, до среды на территории страны сохранится прохлада: температура во вторник будет держаться в пределах 28-33 градусов, в среду — 30-35 градусов.Однако затем прохладная воздушная масса начнет отступать с территории Узбекистана. В республику вернется жара.Столбики термометров днем поднимутся до 36-38 градусов, ночью — до 18-20 градусов.Между тем аномальных температур ожидать не стоит, добавили в Узгидромете.В Узбекистане установится сухая и малооблачная погода. Шквалистых ветров не ожидается.Кратковременные дожди и грозы возможны лишь во вторник в горных районах Ферганской долины.

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узбекистан, погода, узгидромет