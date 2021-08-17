Общество
Ташкент расширяется: к столице присоединят еще 7853,3 гектара
09:12 17.08.2021 (обновлено: 09:41 17.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНародные гулянья в парке "Навруз" в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
К столице присоединятся махалли четырех районов Ташобласти: Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Территория Ташкента увеличится на 7853,3 гектара. Соответствующее постановление на днях одобрили депутаты нижней палаты парламента.
К столице присоединятся махалли четырех районов Ташобласти:
махалли Зангиатинского района (1827,1 га) — "Чорбог", "Белариқ", "Файзли", "Жалойир", "Номданак", "Қумариқ", "Хонободтепа", "Тараккиёт", "Корасув", "Хонобод", "Қушбеги", "Сохибкор", "Истиклол" и "Нурафшон" — войдут в состав Сергелийского района;
в состав Бектемирского района войдут махалли Юкоричирчикского района – "Гулбог" и "Йик ота" (490 га), а также Уртачирчикского района (1134,2 га) – "Бектемир", "Нурафшон", "Намуна", "Янги ҳаёт", "Алишер Навоий";
в состав Мирзо-Улугбекского района войдут махалли Кибрайского района – "Геофизика", "Алишеробод", "Чингелди", "Дустлик", "Тараккиёт", "Баркамол", "Богишамол", "Ватанпарвар", "Амир Темур", "Мевазор", "Гулбог", "Гулзор-1", "Пастки юз" (2294,6 га);
в состав Яшнабадского района войдут махалли Кибрайского района – "Жарбоши", "Ташисти", "Ибрат", "Миришкор", "Аргин", "Бахор", "Чинор", "Товкентепа" (2107,4 га).
Между тем Ташкент потеряет 171,3 гектара земель, которые отойдут столичной области.
Так, 33,8 гектара, которые относятся к Сергелийскому району, перейдут Зангиатинскому.
Юкоричирчикский район, в свою очередь, получит 137,5 гектара земли Бектемирского района.