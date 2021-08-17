https://uz.sputniknews.ru/20210817/tashkent-rasshiryaetsya-k-stolitse-prisoedinyat-esche-78533-ga-20104095.html

Ташкент расширяется: к столице присоединят еще 7853,3 гектара

Ташкент расширяется: к столице присоединят еще 7853,3 гектара

К столице присоединятся махалли четырех районов Ташобласти: Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T09:12+0500

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общество

ташкент

депутат

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Территория Ташкента увеличится на 7853,3 гектара. Соответствующее постановление на днях одобрили депутаты нижней палаты парламента.К столице присоединятся махалли четырех районов Ташобласти:Между тем Ташкент потеряет 171,3 гектара земель, которые отойдут столичной области.Так, 33,8 гектара, которые относятся к Сергелийскому району, перейдут Зангиатинскому. Юкоричирчикский район, в свою очередь, получит 137,5 гектара земли Бектемирского района.

ташкент

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ташкент, депутат