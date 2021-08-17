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В новых жилых комплексах негде отдыхать на свежем воздухе – президент
В новых жилых комплексах негде отдыхать на свежем воздухе – президент
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал планировку новых жилых комплексов. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T17:30+0500
2021-08-17T17:54+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Из-за плотной застройки в строящихся районах не остается места для отдыха, отметил президент в интервью газете "Янги Узбекистан".Высказался он и против застройки между многоквартирными домами и незаконной вырубки деревьев.Ситуация с незаконной вырубкой деревьев в Узбекистане стоит остро. С начала этого года незаконно вырублено более 1 300 деревьев, а за 2020-й их количество составило 7,8 тысяч.При этом в стране до конца 2021-го действует мораторий на вырубку ценных пород деревьев, не входящих в лесной фонд, а за каждое незаконно срубленное дерево или куст необходимо в течение двух месяцев посадить 100 крупных саженцев и ухаживать за ними в течение как минимум трех лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210209/Ugroza-zastroyki-skvera-u-Golubykh-kupolov-ekolog-rasskazal-chto-delat-15970171.html
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узбекистан, мирзиёев

В новых жилых комплексах негде отдыхать на свежем воздухе – президент

17:30 17.08.2021 (обновлено: 17:54 17.08.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил месторождение "Ёшлик-1" Алмалыкского горно-металлургического комбината
Шавкат Мирзиёев посетил месторождение Ёшлик-1 Алмалыкского горно-металлургического комбината - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал планировку новых жилых комплексов.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Из-за плотной застройки в строящихся районах не остается места для отдыха, отметил президент в интервью газете "Янги Узбекистан".
Высказался он и против застройки между многоквартирными домами и незаконной вырубки деревьев.

"Из-за невнимательности или корыстолюбия некоторых руководителей в жилых массивах не остается открытого пространства, где люди могли бы вместе с детьми гулять, заниматься спортом, отдыхать на свежем воздухе", — отметил президент.

Ситуация с незаконной вырубкой деревьев в Узбекистане стоит остро. С начала этого года незаконно вырублено более 1 300 деревьев, а за 2020-й их количество составило 7,8 тысяч.
При этом в стране до конца 2021-го действует мораторий на вырубку ценных пород деревьев, не входящих в лесной фонд, а за каждое незаконно срубленное дерево или куст необходимо в течение двух месяцев посадить 100 крупных саженцев и ухаживать за ними в течение как минимум трех лет.
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