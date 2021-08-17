https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-novyx-jilyx-kompleksax-negde-otdyxat-na-svejem-vozduxe--mirziyoev-20114296.html

В новых жилых комплексах негде отдыхать на свежем воздухе – президент

В новых жилых комплексах негде отдыхать на свежем воздухе – президент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал планировку новых жилых комплексов. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T17:30+0500

2021-08-17T17:30+0500

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общество

узбекистан

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Из-за плотной застройки в строящихся районах не остается места для отдыха, отметил президент в интервью газете "Янги Узбекистан".Высказался он и против застройки между многоквартирными домами и незаконной вырубки деревьев.Ситуация с незаконной вырубкой деревьев в Узбекистане стоит остро. С начала этого года незаконно вырублено более 1 300 деревьев, а за 2020-й их количество составило 7,8 тысяч.При этом в стране до конца 2021-го действует мораторий на вырубку ценных пород деревьев, не входящих в лесной фонд, а за каждое незаконно срубленное дерево или куст необходимо в течение двух месяцев посадить 100 крупных саженцев и ухаживать за ними в течение как минимум трех лет.

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узбекистан, мирзиёев