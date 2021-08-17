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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/vtoroy-samolet-vvs-germanii-vyletel-iz-kabula-v-tashkent--smi-20112329.html
Второй самолет ВВС Германии вылетел из Кабула в Ташкент — СМИ
Второй самолет ВВС Германии вылетел из Кабула в Ташкент — СМИ
Ранее МИД ФРГ сообщил об эвакуации в ночь на вторник из Кабула семи человек. Они вылетели бортом немецких ВВС. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T15:25+0500
2021-08-17T15:25+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
ташкент
афганистан
германия
кабул
самолет
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Второй самолет немецких ВВС вылетел из Кабула в Ташкент, число пассажиров на борту пока неизвестно.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.По данным таблоида, аэробус А400М Люфтваффе стартовал из Кабула в направлении Ташкента после задержки, связанной с попытками "избежать хаотичной ситуации, как это произошло в понедельник".В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Местные жители в попытке покинуть Афганистан приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты.Ранее МИД ФРГ сообщил об эвакуации в ночь на вторник из Кабула семи человек. Они вылетели бортом немецких ВВС. Как сообщает немецкий телеканал N24, американские и британские самолеты вылетают из Кабула, полностью заполненные пассажирами. По информации телеканала, немецкому самолету ночью было предоставлено всего полчаса для пребывания в аэропорту Кабула, за это время немецкие дипломаты не смогли провести на борт основное число пассажиров, поддержка со стороны контингента США, который обеспечивает безопасность в воздушной гавани, при эвакуации людей из не военной части аэропорта оказана не была.Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что немецкое правительство намерено "предпринять все попытки для того, чтобы вывезти как можно больше людей" из Афганистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/ofitsialnyy-predstavitel-mid-rossii-prokommentirovala-xaos-v-aeroportu-kabula-20090961.html
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ташкент, афганистан, германия, кабул, самолет

Второй самолет ВВС Германии вылетел из Кабула в Ташкент — СМИ

15:25 17.08.2021
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© СС0 / Unsplash / Dominik ScytheСамолет
Самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© СС0 / Unsplash / Dominik Scythe
Ранее МИД ФРГ сообщил об эвакуации в ночь на вторник из Кабула семи человек. Они вылетели бортом немецких ВВС.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Второй самолет немецких ВВС вылетел из Кабула в Ташкент, число пассажиров на борту пока неизвестно.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.
По данным таблоида, аэробус А400М Люфтваффе стартовал из Кабула в направлении Ташкента после задержки, связанной с попытками "избежать хаотичной ситуации, как это произошло в понедельник".
В аэропорту Кабула в понедельник царил хаос из-за множества взлетов и посадок вертолетов, на борту которых находились сотрудники дипмиссий. Местные жители в попытке покинуть Афганистан приехали в аэропорт и начали штурмовать не только здание, но и самолеты.
Ранее МИД ФРГ сообщил об эвакуации в ночь на вторник из Кабула семи человек. Они вылетели бортом немецких ВВС.
По информации Bild, речь идет о пяти гражданах ФРГ (двое из них имеют двойное гражданство), одном гражданине Нидерландов и "местном сотруднике", по всей видимости, гражданине Афганистана.
Как сообщает немецкий телеканал N24, американские и британские самолеты вылетают из Кабула, полностью заполненные пассажирами.
По информации телеканала, немецкому самолету ночью было предоставлено всего полчаса для пребывания в аэропорту Кабула, за это время немецкие дипломаты не смогли провести на борт основное число пассажиров, поддержка со стороны контингента США, который обеспечивает безопасность в воздушной гавани, при эвакуации людей из не военной части аэропорта оказана не была.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что немецкое правительство намерено "предпринять все попытки для того, чтобы вывезти как можно больше людей" из Афганистана.
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Официальный представитель МИД России прокомментировала хаос в аэропорту Кабула
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