Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210817/yulduz-usmanova-nazvala-luchshiy-xit-v-svoey-karere--video-20107266.html
Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео
Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео
Примадонна узбекского шоу-бизнеса призналась, что до сих пор не может сочинить ничего лучше. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T11:34+0500
2021-08-17T12:05+0500
общество
узбекистан
шоу-бизнес
песня
певица
юлдуз усманова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19207056_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_346889ced862ff017fc33e781154bd78.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова назвала лучшую песню за всю свою творческую деятельность.Артистка призналась, что песня O’zbekiston стала ее "фишкой" и главным хитом.По словам звезды, иногда ее приглашают на мероприятия только лишь для того, чтобы она исполнила именно эту композицию.Отметим, что песня была выпущена в 2000 году и сразу же обрела народную популярность.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19207056_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fe6ba6d4d546649d65ca5faf4bcf9740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шоу-бизнес, песня, певица, юлдуз усманова

Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео

11:34 17.08.2021 (обновлено: 12:05 17.08.2021)
723
© © Пресс-служба президента ТаджикистанаЮлдуз Усманова выступает на концерте в Душанбе
Юлдуз Усманова выступает на концерте в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© © Пресс-служба президента Таджикистана
Примадонна узбекского шоу-бизнеса призналась, что до сих пор не может сочинить ничего лучше.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова назвала лучшую песню за всю свою творческую деятельность.
Артистка призналась, что песня O’zbekiston стала ее "фишкой" и главным хитом.

"До сих пор не могу сочинить песню лучше, чем O’zbekiston. Этот хит является гимном молодежи, спортивной песней", — рассказала Усманова.

По словам звезды, иногда ее приглашают на мероприятия только лишь для того, чтобы она исполнила именно эту композицию.
Отметим, что песня была выпущена в 2000 году и сразу же обрела народную популярность.
310010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:35Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео
12:30В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*
12:20Минюст ждет на работу тысячу юристов
11:34Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео
11:11Завершены клинические испытания вакцины ZF-UZ-VAС2001 в Узбекистане
11:08Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от действий талибов — Небензя
11:04США нанесли удар по лучшим людям России
10:24Меркель ожидает власть над Украиной. Но все зависит от Москвы
10:03Узбекистан занял 5-е место в мире по количеству ресурсов с открытыми данными
09:27Сначала — прохлада, затем — жара: погода на неделе удивит узбекистанцев
09:12Ташкент расширяется: к столице присоединят еще 7853,3 гектара
08:35Афганские военные объяснили, почему бежали в Узбекистан
00:14Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА
ВчераКлинцевич: после Нового года стоит ждать деструктивных процессов на границе Афганистана
ВчераДТП в Джизакской области: водитель легковушки погиб на месте
ВчераЛукашенко пригласил на отдых детей из Сирии и Узбекистана
ВчераЗа два дня Узбекистан принудительно посадил в Термезе 22 самолета из ИРА — Генпрокуратура
ВчераКабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
ВчераУзбекистанцам подарили каникулы в честь 30-летия независимости
ВчераВоенные джипы и выстрелы за рекой: обстановка на узбекско-афганской границе — видео