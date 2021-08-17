https://uz.sputniknews.ru/20210817/yulduz-usmanova-nazvala-luchshiy-xit-v-svoey-karere--video-20107266.html

Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео

Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео

Примадонна узбекского шоу-бизнеса призналась, что до сих пор не может сочинить ничего лучше. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T11:34+0500

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общество

узбекистан

шоу-бизнес

песня

певица

юлдуз усманова

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова назвала лучшую песню за всю свою творческую деятельность.Артистка призналась, что песня O’zbekiston стала ее "фишкой" и главным хитом.По словам звезды, иногда ее приглашают на мероприятия только лишь для того, чтобы она исполнила именно эту композицию.Отметим, что песня была выпущена в 2000 году и сразу же обрела народную популярность.

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узбекистан, шоу-бизнес, песня, певица, юлдуз усманова