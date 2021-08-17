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Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео
Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео
Примадонна узбекского шоу-бизнеса призналась, что до сих пор не может сочинить ничего лучше. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T11:34+0500
2021-08-17T11:34+0500
2021-08-17T12:05+0500
общество
узбекистан
шоу-бизнес
песня
певица
юлдуз усманова
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова назвала лучшую песню за всю свою творческую деятельность.Артистка призналась, что песня O’zbekiston стала ее "фишкой" и главным хитом.По словам звезды, иногда ее приглашают на мероприятия только лишь для того, чтобы она исполнила именно эту композицию.Отметим, что песня была выпущена в 2000 году и сразу же обрела народную популярность.
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узбекистан, шоу-бизнес, песня, певица, юлдуз усманова
Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео
11:34 17.08.2021 (обновлено: 12:05 17.08.2021)
Примадонна узбекского шоу-бизнеса призналась, что до сих пор не может сочинить ничего лучше.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Юлдуз Усманова назвала лучшую песню за всю свою творческую деятельность.
Артистка призналась, что песня O’zbekiston стала ее "фишкой" и главным хитом.
"До сих пор не могу сочинить песню лучше, чем O’zbekiston. Этот хит является гимном молодежи, спортивной песней", — рассказала Усманова.
По словам звезды, иногда ее приглашают на мероприятия только лишь для того, чтобы она исполнила именно эту композицию.
Отметим, что песня была выпущена в 2000 году и сразу же обрела народную популярность.