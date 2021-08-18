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Форум "ЦА на перекрестке мировых цивилизаций" пройдет в Узбекистане
Форум "ЦА на перекрестке мировых цивилизаций" пройдет в Узбекистане
В работе форума будут участвовать около 300 человек, в том числе представители академических учреждений, эксперты и ученые, занимающиеся изучением региона. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T10:33+0500
2021-08-18T10:38+0500
политика
узбекистан
форум
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Узбекистане в сентябре планируется провести Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".Об этом сообщил посол республики в Душанбе Эргаш Шоисматов.Цель — осветить и изучить богатую историю и наследие региона.По словам посла, в работе форума будут участвовать около 300 человек, в том числе представители академических учреждений, эксперты и ученые, исследующие Центральную Азию.Своими идеями поделятся лингвисты, историки, искусствоведы, антропологи и социологи.По словам дипломата, мероприятие будет также посвящено изучению угроз и вызовов, вызванных изменением климата и пандемией COVID-19, для устойчивого развития региона.
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узбекистан, форум, центральная азия

Форум "ЦА на перекрестке мировых цивилизаций" пройдет в Узбекистане

10:33 18.08.2021 (обновлено: 10:38 18.08.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваФлаги центральноазиатских государств
Флаги центральноазиатских государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В работе форума будут участвовать около 300 человек, в том числе представители академических учреждений, эксперты и ученые, занимающиеся изучением региона.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Узбекистане в сентябре планируется провести Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".
Об этом сообщил посол республики в Душанбе Эргаш Шоисматов.

"В городе Хива совместно с ЮНЕСКО 14-15 сентября запланировано проведение Международного культурного форума "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций", — сказал он.

Цель — осветить и изучить богатую историю и наследие региона.
По словам посла, в работе форума будут участвовать около 300 человек, в том числе представители академических учреждений, эксперты и ученые, исследующие Центральную Азию.
Своими идеями поделятся лингвисты, историки, искусствоведы, антропологи и социологи.
"С этой целью форум призван собрать вместе местных и государственных деятелей со всего региона, чтобы обсудить региональные проблемы и решить их посредством эффективного сотрудничества", – отметил Шоисматов.
По словам дипломата, мероприятие будет также посвящено изучению угроз и вызовов, вызванных изменением климата и пандемией COVID-19, для устойчивого развития региона.
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