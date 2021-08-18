https://uz.sputniknews.ru/20210818/forum-tsa-na-perekrestke-mirovyx-tsivilizatsiy-proydet-v-uzbekistane-20120715.html

Форум "ЦА на перекрестке мировых цивилизаций" пройдет в Узбекистане

Форум "ЦА на перекрестке мировых цивилизаций" пройдет в Узбекистане

В работе форума будут участвовать около 300 человек, в том числе представители академических учреждений, эксперты и ученые, занимающиеся изучением региона. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

узбекистан

форум

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Узбекистане в сентябре планируется провести Международный культурный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций".Об этом сообщил посол республики в Душанбе Эргаш Шоисматов.Цель — осветить и изучить богатую историю и наследие региона.По словам посла, в работе форума будут участвовать около 300 человек, в том числе представители академических учреждений, эксперты и ученые, исследующие Центральную Азию.Своими идеями поделятся лингвисты, историки, искусствоведы, антропологи и социологи.По словам дипломата, мероприятие будет также посвящено изучению угроз и вызовов, вызванных изменением климата и пандемией COVID-19, для устойчивого развития региона.

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узбекистан, форум, центральная азия