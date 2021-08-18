https://uz.sputniknews.ru/20210818/kak-vyglyadit-afganistan-pri-talibax--video-20127425.html

Как выглядит Афганистан при талибах — видео

Как выглядит Афганистан при талибах — видео

Обстановка в Афганистане стабилизируется. В стране продолжается эвакуация. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T16:26+0500

2021-08-18T16:26+0500

2021-08-18T16:26+0500

видео

афганистан

радикальное движение "талибан"

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Члены "Талибана"* патрулируют улицы с оружием в руках, женщины ходят в хиджабах, а на административных зданиях вместо национальных появляются флаги радикального движения.Как живет Афганистан после прихода к власти талибов, смотрите в видеосюжете.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

афганистан

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афганистан, радикальное движение "талибан", видео