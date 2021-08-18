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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/kamilov-obsudil-s-kollegoy-iz-turtsii-situatsiyu-v-afganistane-20125190.html
Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане
Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане
Стороны обменялись мнениями касательно обстановки внутри соседней республики и на границе с Узбекистаном. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T13:17+0500
2021-08-18T13:17+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид узбекистана
турция
мевлют чавушоглу
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе отечественного ведомства.Дипломаты обсудили вопросы узбекистано-турецкого сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной политики, в том числе ситуации в Афганистане.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана выразил соболезнования народу Турецкой республики в связи с недавними стихийными бедствиями и многочисленными человеческими жертвами.Днем ранее Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу Турции в связи с обрушившимися на страну наводнениями. Стихия накрыла север страны, под ударом катаклизма оказалось все Черноморское побережье. Был объявлен режим ЧС. Существенно пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону, а жители ряда деревень остались без электричества.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/ognennyy-ad-i-xaos-chto-proisxodit-seychas-na-kurortax-turtsii--video-19899368.html
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мид узбекистана, турция, мевлют чавушоглу

Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане

13:17 18.08.2021
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© МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу
Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© МИД Узбекистана
Стороны обменялись мнениями касательно обстановки внутри соседней республики и на границе с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе отечественного ведомства.
Дипломаты обсудили вопросы узбекистано-турецкого сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной политики, в том числе ситуации в Афганистане.
Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана выразил соболезнования народу Турецкой республики в связи с недавними стихийными бедствиями и многочисленными человеческими жертвами.
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Днем ранее Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу Турции в связи с обрушившимися на страну наводнениями.
Стихия накрыла север страны, под ударом катаклизма оказалось все Черноморское побережье. Был объявлен режим ЧС. Существенно пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону, а жители ряда деревень остались без электричества.
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