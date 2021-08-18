https://uz.sputniknews.ru/20210818/kamilov-obsudil-s-kollegoy-iz-turtsii-situatsiyu-v-afganistane-20125190.html

Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане

Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане

Стороны обменялись мнениями касательно обстановки внутри соседней республики и на границе с Узбекистаном. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T13:17+0500

2021-08-18T13:17+0500

2021-08-18T13:17+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид узбекистана

турция

мевлют чавушоглу

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе отечественного ведомства.Дипломаты обсудили вопросы узбекистано-турецкого сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной политики, в том числе ситуации в Афганистане.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана выразил соболезнования народу Турецкой республики в связи с недавними стихийными бедствиями и многочисленными человеческими жертвами.Днем ранее Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу Турции в связи с обрушившимися на страну наводнениями. Стихия накрыла север страны, под ударом катаклизма оказалось все Черноморское побережье. Был объявлен режим ЧС. Существенно пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону, а жители ряда деревень остались без электричества.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/ognennyy-ad-i-xaos-chto-proisxodit-seychas-na-kurortax-turtsii--video-19899368.html

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мид узбекистана, турция, мевлют чавушоглу