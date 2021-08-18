https://uz.sputniknews.ru/20210818/kamilov-obsudil-s-kollegoy-iz-turtsii-situatsiyu-v-afganistane-20125190.html
Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане
Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане
Стороны обменялись мнениями касательно обстановки внутри соседней республики и на границе с Узбекистаном. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T13:17+0500
2021-08-18T13:17+0500
2021-08-18T13:17+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид узбекистана
турция
мевлют чавушоглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/73/5277328_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_949660aacb42322ba2a8bef6405a18eb.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили в пресс-службе отечественного ведомства.Дипломаты обсудили вопросы узбекистано-турецкого сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной политики, в том числе ситуации в Афганистане.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана выразил соболезнования народу Турецкой республики в связи с недавними стихийными бедствиями и многочисленными человеческими жертвами.Днем ранее Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу Турции в связи с обрушившимися на страну наводнениями. Стихия накрыла север страны, под ударом катаклизма оказалось все Черноморское побережье. Был объявлен режим ЧС. Существенно пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону, а жители ряда деревень остались без электричества.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/ognennyy-ad-i-xaos-chto-proisxodit-seychas-na-kurortax-turtsii--video-19899368.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/527/73/5277328_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_f617b83cb89aaf04a1002d8b4fd2138b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид узбекистана, турция, мевлют чавушоглу
Камилов обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Афганистане
Стороны обменялись мнениями касательно обстановки внутри соседней республики и на границе с Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Накануне министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщили
в пресс-службе отечественного ведомства.
Дипломаты обсудили вопросы узбекистано-турецкого сотрудничества, представляющие взаимный интерес, а также обменялись мнениями по отдельным аспектам региональной политики, в том числе ситуации в Афганистане.
Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана выразил соболезнования народу Турецкой республики в связи с недавними стихийными бедствиями и многочисленными человеческими жертвами.
Днем ранее Шавкат Мирзиёев также выразил
соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и всему народу Турции в связи с обрушившимися на страну наводнениями.
Стихия накрыла север страны, под ударом катаклизма оказалось все Черноморское побережье. Был объявлен режим ЧС. Существенно пострадали провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону, а жители ряда деревень остались без электричества.