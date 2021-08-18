https://uz.sputniknews.ru/20210818/premer-uzbekistana-pouchastvuet-v-zasedanii-evraziyskogo-mejpravsoveta-20129166.html

Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета

Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета

В повестке встречи — вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T16:25+0500

2021-08-18T16:25+0500

2021-08-18T17:29+0500

политика

узбекистан

еаэс

абдулла арипов

межправительственные консультации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/08/15955184_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_11cf6f85d04feec3b7ee136f0f42b9ff.jpg

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов 19 августа отправится в город Чолпон-Ату в Кыргызстане. Там состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Арипов будет наблюдателем в заседании, также как и премьер Кубы, который присоединится к дискуссии посредством видео-конференц-связи.Среди участников мероприятия — главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.Заседание межправительственного совета пройдет в узком и расширенном форматах.Участники обсудят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.Рассмотрят и вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.

https://uz.sputniknews.ru/20190912/Evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum--zapusk-novykh-mekhanizmov-sotrudnichestva-12409105.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, еаэс, абдулла арипов, межправительственные консультации