Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210818/premer-uzbekistana-pouchastvuet-v-zasedanii-evraziyskogo-mejpravsoveta-20129166.html
Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета
Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета
В повестке встречи — вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T16:25+0500
2021-08-18T17:29+0500
политика
узбекистан
еаэс
абдулла арипов
межправительственные консультации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/08/15955184_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_11cf6f85d04feec3b7ee136f0f42b9ff.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов 19 августа отправится в город Чолпон-Ату в Кыргызстане. Там состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Арипов будет наблюдателем в заседании, также как и премьер Кубы, который присоединится к дискуссии посредством видео-конференц-связи.Среди участников мероприятия — главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.Заседание межправительственного совета пройдет в узком и расширенном форматах.Участники обсудят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.Рассмотрят и вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.
https://uz.sputniknews.ru/20190912/Evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum--zapusk-novykh-mekhanizmov-sotrudnichestva-12409105.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/08/15955184_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_58e5221d6f12ac0c4a57b9013fe18768.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, еаэс, абдулла арипов, межправительственные консультации

Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета

16:25 18.08.2021 (обновлено: 17:29 18.08.2021)
181
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе
Флаги стран-участниц ЕАЭС и государств-наблюдателей при союзе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
В повестке встречи — вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов 19 августа отправится в город Чолпон-Ату в Кыргызстане. Там состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Арипов будет наблюдателем в заседании, также как и премьер Кубы, который присоединится к дискуссии посредством видео-конференц-связи.
Среди участников мероприятия — главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Заседание межправительственного совета пройдет в узком и расширенном форматах.
Бумага и ручка - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2019
Экономика
Евразийский экономический форум: запуск новых механизмов сотрудничества
12 сентября 2019, 15:54
90
Участники обсудят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.
Рассмотрят и вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.
Для справки:

Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателями — Узбекистан, Куба и Молдова (первые две страны — с декабря 2020 года).

000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:50Россиянин покорил Урал за 109 дней
18:25Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
18:13Правительственная делегация Афганистана запросила убежище в Катаре
18:08Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"
17:30Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме
17:29Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу
17:21Аграрный экспресс и новые маршруты: транзитные перспективы Узбекистана и ЦА
17:03В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны
16:56Терминал местных сообщений в Ташкенте будет закрыт
16:41Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
16:26Как выглядит Афганистан при талибах — видео
16:25Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета
16:06Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков
16:06Экономист: экспортный потенциал в Центральной Азии – более миллиарда долларов
15:33Садык Сафаев: мировое сообщество не должно оставлять Афганистан экстремистам
15:05Украинская армия–2021: вооружение и боеспособность
14:50Ташкентцы услышали стрельбу — в ГУВД объяснили пугающие звуки
14:18Узбекистан и Турция обменяются опытом в сфере управления финансами
14:09Ташкентский передел: сто га отмерь — один га отрежь
13:57В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"