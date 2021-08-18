Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов 19 августа отправится в город Чолпон-Ату в Кыргызстане. Там состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Арипов будет наблюдателем в заседании, также как и премьер Кубы, который присоединится к дискуссии посредством видео-конференц-связи.Среди участников мероприятия — главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.Заседание межправительственного совета пройдет в узком и расширенном форматах.Участники обсудят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.Рассмотрят и вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.
В повестке встречи — вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов 19 августа отправится в город Чолпон-Ату в Кыргызстане. Там состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Арипов будет наблюдателем в заседании, также как и премьер Кубы, который присоединится к дискуссии посредством видео-конференц-связи.
Среди участников мероприятия — главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Заседание межправительственного совета пройдет в узком и расширенном форматах.