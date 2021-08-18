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Река Чирчик окрасилась в "кровавый" цвет — фото

Река Чирчик окрасилась в "кровавый" цвет — фото

Ранее в нескольких каналах Самарканда вода окрасилась в сине-фиолетовый цвет. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T09:25+0500

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общество

узбекистан

река

чирчик

вода

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Река Чирчик приобрела несвойственный ей оттенок — красный. В необычный цвет, в частности, была окрашена вода, протекающая через махаллю "Чингельды" Кибрайского района Ташобласти.Сообщения об этом распространились в соцсетях.Экологическая партия Узбекистана выехала на место и провела расследование.В партии отметили, что внешний вид и цвет воды говорит о том, что в ней присутствуют химикаты.Вредные вещества, как считают эксперты, попадают в реку благодаря промышленным предприятиям Чирчика. Из-за отсутствия современных очистных сооружений излишки химикатов попали в систему водоснабжения и привели к тому, что река поменяла цвет.Ситуация изучается. Специалисты взяли пробы воды, чтобы провести лабораторный анализ.Ранее в нескольких каналах Самарканда вода окрасилась в сине-фиолетовый цвет.

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узбекистан, река, чирчик, вода