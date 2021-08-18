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Река Чирчик окрасилась в "кровавый" цвет — фото
Река Чирчик окрасилась в "кровавый" цвет — фото
Ранее в нескольких каналах Самарканда вода окрасилась в сине-фиолетовый цвет. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T09:25+0500
2021-08-18T09:25+0500
общество
узбекистан
река
чирчик
вода
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Река Чирчик приобрела несвойственный ей оттенок — красный. В необычный цвет, в частности, была окрашена вода, протекающая через махаллю "Чингельды" Кибрайского района Ташобласти.Сообщения об этом распространились в соцсетях.Экологическая партия Узбекистана выехала на место и провела расследование.В партии отметили, что внешний вид и цвет воды говорит о том, что в ней присутствуют химикаты.Вредные вещества, как считают эксперты, попадают в реку благодаря промышленным предприятиям Чирчика. Из-за отсутствия современных очистных сооружений излишки химикатов попали в систему водоснабжения и привели к тому, что река поменяла цвет.Ситуация изучается. Специалисты взяли пробы воды, чтобы провести лабораторный анализ.Ранее в нескольких каналах Самарканда вода окрасилась в сине-фиолетовый цвет.
узбекистан
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узбекистан, река, чирчик, вода

Река Чирчик окрасилась в "кровавый" цвет — фото

09:25 18.08.2021
1315
© СС0 / Unsplash / Solen FeyissaВода, окрашенная в красный цвет. Иллюстративное фото
Вода, окрашенная в красный цвет. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© СС0 / Unsplash / Solen Feyissa
Ранее в нескольких каналах Самарканда вода окрасилась в сине-фиолетовый цвет.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Река Чирчик приобрела несвойственный ей оттенок — красный. В необычный цвет, в частности, была окрашена вода, протекающая через махаллю "Чингельды" Кибрайского района Ташобласти.
Сообщения об этом распространились в соцсетях.
Экологическая партия Узбекистана выехала на место и провела расследование.
© Экологическая партия УзбекистанаВода в реке Чирчик окрасилась в красный цвет
Вода в реке Чирчик окрасилась в красный цвет - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Вода в реке Чирчик окрасилась в красный цвет
© Экологическая партия Узбекистана
В партии отметили, что внешний вид и цвет воды говорит о том, что в ней присутствуют химикаты.
Вредные вещества, как считают эксперты, попадают в реку благодаря промышленным предприятиям Чирчика.
Из-за отсутствия современных очистных сооружений излишки химикатов попали в систему водоснабжения и привели к тому, что река поменяла цвет.
Ситуация изучается. Специалисты взяли пробы воды, чтобы провести лабораторный анализ.
© Экологическая партия УзбекистанаВода в реке Чирчик окрасилась в красный цвет
Вода в реке Чирчик окрасилась в красный цвет - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Вода в реке Чирчик окрасилась в красный цвет
© Экологическая партия Узбекистана
Ранее в нескольких каналах Самарканда вода окрасилась в сине-фиолетовый цвет.
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