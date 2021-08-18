https://uz.sputniknews.ru/20210818/sadyk-safaev-mirovoe-soobschestvo-ne-doljno-ostavlyat-afganistan-ekstremistam-20128123.html

Садык Сафаев: мировое сообщество не должно оставлять Афганистан экстремистам

Садык Сафаев: мировое сообщество не должно оставлять Афганистан экстремистам

Первый замепред Сената Олий Мажлиса также объяснил, что поможет снизить потенциал войны в регионе. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T15:33+0500

2021-08-18T15:33+0500

2021-08-18T17:20+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

кабул

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Международное сообщество не должно повторять ошибок начала 2000-х годов и не оставлять Афганистан под влиянием экстремистских сил.Об этом заявил в среду первый замепред Сената Олий Мажлиса Садык СафаевСенатор считает, что реализация крупных региональных проектов, связывающих Афганистан с региональными и мировыми рынками, рост экономики и благосостояния народа этой страны снизят потенциал войны. Эти проекты не следует откладывать "на неизвестное будущее", подчеркнул Сафаев.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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афганистан, кабул, радикальное движение "талибан"