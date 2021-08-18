Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Садык Сафаев: мировое сообщество не должно оставлять Афганистан экстремистам
15:33 18.08.2021 (обновлено: 17:20 18.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСадык Сафаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый замепред Сената Олий Мажлиса также объяснил, что поможет снизить потенциал войны в регионе.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Международное сообщество не должно повторять ошибок начала 2000-х годов и не оставлять Афганистан под влиянием экстремистских сил.
Об этом заявил в среду первый замепред Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев
"Если есть намерение установить мир в Афганистане, я считаю, что международное сообщество не должно повторить ошибок 20-летней давности, игнорируя Афганистан и оставляя его таким образом экстремистским силам", — сказал Сафаев журналистам в кулуарах международной конференции в Ташкенте.
Сенатор считает, что реализация крупных региональных проектов, связывающих Афганистан с региональными и мировыми рынками, рост экономики и благосостояния народа этой страны снизят потенциал войны.
Эти проекты не следует откладывать "на неизвестное будущее", подчеркнул Сафаев.
"Народ Афганистана должен сформировать правительство, охватывающее все силы, и создать основу для развития этой многострадальной нации. Думаю, что экономическое развитие — это основной путь", — добавил первый вице-спикер Сената.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран