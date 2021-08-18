https://uz.sputniknews.ru/20210818/spasateli-osvobodili-dvuxletnego-rebenka-iz-zapertoy-kvartiry-v-karshi-20132081.html

Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши

Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Двухлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей после того, как он в одиночестве оказался заблокированным в квартире... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T18:25+0500

2021-08-18T18:25+0500

2021-08-18T18:25+0500

происшествия

мчс узбекистана

карши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/12/20132007_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_39eb5c538b0c4130b7cfaa0def2b0610.jpg

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Двухлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей после того, как он в одиночестве оказался заблокированным в квартире многоэтажного дома в Карши, сообщает МЧС.Инцидент произошел накануне на улице Насаф. Сигнал о случившемся поступил в дежурную службу МЧС по Кашкадарьинской области.Прибывшие на место происшествия спасатели воспользовались открытым в квартиру окном. Они спустились в него с верхнего этаже по веревкам, открыли дверь и передали ребенка матери в целости и сохранности.

карши

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс узбекистана, карши