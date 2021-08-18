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Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Двухлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей после того, как он в одиночестве оказался заблокированным в квартире... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T18:25+0500
2021-08-18T18:25+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Двухлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей после того, как он в одиночестве оказался заблокированным в квартире многоэтажного дома в Карши, сообщает МЧС.Инцидент произошел накануне на улице Насаф. Сигнал о случившемся поступил в дежурную службу МЧС по Кашкадарьинской области.Прибывшие на место происшествия спасатели воспользовались открытым в квартиру окном. Они спустились в него с верхнего этаже по веревкам, открыли дверь и передали ребенка матери в целости и сохранности.
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мчс узбекистана, карши

Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши

18:25 18.08.2021
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© Пресс-служба МЧС УзбекистанаСпасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Двухлетнему ребенку понадобилась помощь спасателей после того, как он в одиночестве оказался заблокированным в квартире многоэтажного дома в Карши, сообщает МЧС.
Инцидент произошел накануне на улице Насаф. Сигнал о случившемся поступил в дежурную службу МЧС по Кашкадарьинской области.
Прибывшие на место происшествия спасатели воспользовались открытым в квартиру окном. Они спустились в него с верхнего этаже по веревкам, открыли дверь и передали ребенка матери в целости и сохранности.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаСпасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
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