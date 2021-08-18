https://uz.sputniknews.ru/20210818/tashkenttsy-uslyshali-strelbu---v-guvd-obyasnili-pugayuschie-zvuki-20126280.html

Ташкентцы услышали стрельбу - в ГУВД объяснили пугающие звуки

Ташкентцы услышали стрельбу - в ГУВД объяснили пугающие звуки

Правоохранители проверили информацию, проинспектировали все локации города и выяснили, что является источником резких звуков. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T14:50+0500

2021-08-18T14:50+0500

2021-08-18T14:50+0500

происшествия

стрельба

гувд ташкента

день рождения

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Жителей Ташкента напугали звуки, похожие на стрельбу. Сообщения об этом появились в социальной сети. Пользователи, проживающие в разных районах столицы делились переживаниями касательно устрашающих звуков, которые продолжались несколько дней.Высказывались предположения, что это выстрелы. Однако в ГУВД опровергли эти домыслы. Правоохранители проверили информацию, проинспектировали все локации города и выяснили, что источником резких звуков не является огнестрельное оружие. "В большинстве случаев данные звуки связаны с празднованием дней рождения,- говорится в сообщении ведомства", - говорится в сообщении ведомства.Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты соответствующие меры.

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стрельба, гувд ташкента, день рождения