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Ташкентцы услышали стрельбу - в ГУВД объяснили пугающие звуки
Ташкентцы услышали стрельбу - в ГУВД объяснили пугающие звуки
Правоохранители проверили информацию, проинспектировали все локации города и выяснили, что является источником резких звуков. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T14:50+0500
2021-08-18T14:50+0500
происшествия
стрельба
гувд ташкента
день рождения
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Жителей Ташкента напугали звуки, похожие на стрельбу. Сообщения об этом появились в социальной сети. Пользователи, проживающие в разных районах столицы делились переживаниями касательно устрашающих звуков, которые продолжались несколько дней.Высказывались предположения, что это выстрелы. Однако в ГУВД опровергли эти домыслы. Правоохранители проверили информацию, проинспектировали все локации города и выяснили, что источником резких звуков не является огнестрельное оружие. "В большинстве случаев данные звуки связаны с празднованием дней рождения,- говорится в сообщении ведомства", - говорится в сообщении ведомства.Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты соответствующие меры.
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стрельба, гувд ташкента, день рождения

Ташкентцы услышали стрельбу - в ГУВД объяснили пугающие звуки

14:50 18.08.2021
358
© УБДД ТашкентаРейд с сотрудниками УБДД Ташкента
Рейд с сотрудниками УБДД Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© УБДД Ташкента
Правоохранители проверили информацию, проинспектировали все локации города и выяснили, что является источником резких звуков.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Жителей Ташкента напугали звуки, похожие на стрельбу. Сообщения об этом появились в социальной сети. Пользователи, проживающие в разных районах столицы делились переживаниями касательно устрашающих звуков, которые продолжались несколько дней.
Высказывались предположения, что это выстрелы. Однако в ГУВД опровергли эти домыслы. Правоохранители проверили информацию, проинспектировали все локации города и выяснили, что источником резких звуков не является огнестрельное оружие.
"В большинстве случаев данные звуки связаны с празднованием дней рождения,- говорится в сообщении ведомства", - говорится в сообщении ведомства.
Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты соответствующие меры.
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