https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzairways-vozobnovila-regulyarnye-reysy-iz-tashkenta-v-london-20120382.html
UzAirways возобновила регулярные рейсы из Ташкента в Лондон
UzAirways возобновила регулярные рейсы из Ташкента в Лондон
Начиная со вторника, 17 августа, АО UzAirways восстановила регулярное авиасообщение по данному направлению. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T09:55+0500
2021-08-18T09:55+0500
2021-08-18T10:01+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении регулярного сообщения по маршруту "Ташкент – Лондон – Ташкент".Полеты будут совершаться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.Стоимость билета из Ташкента в Лондон составит в районе 3,295 миллиона сумов. За полный билет придется заплатить около 7,341 миллиона сумов.Купить билеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.Ранее UzAirways возобновила перелеты в пакистанский Лахор.
https://uz.sputniknews.ru/20210731/obed--po-raspisaniyu-uzairways-ubral-punkt-ob-ogranichenii-pitaniya-passajirov-19897353.html
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узбекистан, ташкент, великобритания, авиакомпания uzbekistan airways, лондон, рейс, полеты
UzAirways возобновила регулярные рейсы из Ташкента в Лондон
09:55 18.08.2021 (обновлено: 10:01 18.08.2021)
Начиная со вторника, 17 августа, АО UzAirways восстановила регулярное авиасообщение по данному направлению.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила
о возобновлении регулярного сообщения по маршруту "Ташкент – Лондон – Ташкент".
Полеты будут совершаться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
Стоимость билета из Ташкента в Лондон составит в районе 3,295 миллиона сумов. За полный билет придется заплатить около 7,341 миллиона сумов.
Купить билеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.
Ранее UzAirways возобновила
перелеты в пакистанский Лахор.