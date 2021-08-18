https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzairways-vozobnovila-regulyarnye-reysy-iz-tashkenta-v-london-20120382.html

UzAirways возобновила регулярные рейсы из Ташкента в Лондон

UzAirways возобновила регулярные рейсы из Ташкента в Лондон

Начиная со вторника, 17 августа, АО UzAirways восстановила регулярное авиасообщение по данному направлению. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T09:55+0500

2021-08-18T09:55+0500

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении регулярного сообщения по маршруту "Ташкент – Лондон – Ташкент".Полеты будут совершаться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.Стоимость билета из Ташкента в Лондон составит в районе 3,295 миллиона сумов. За полный билет придется заплатить около 7,341 миллиона сумов.Купить билеты можно на официальном сайте, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.Ранее UzAirways возобновила перелеты в пакистанский Лахор.

https://uz.sputniknews.ru/20210731/obed--po-raspisaniyu-uzairways-ubral-punkt-ob-ogranichenii-pitaniya-passajirov-19897353.html

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узбекистан, ташкент, великобритания, авиакомпания uzbekistan airways, лондон, рейс, полеты