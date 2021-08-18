https://uz.sputniknews.ru/20210818/vosxojdenie-na-olimp-po-kakim-distsiplinam-ojidayutsya-paralimpiyskie-medali-20125030.html
Восхождение на Олимп: по каким дисциплинам ожидаются паралимпийские медали
Восхождение на Олимп: по каким дисциплинам ожидаются паралимпийские медали
Узбекистан на предстоящих Паралимпийских играх будут представлять 48 спортсменов, среди фаворитов соревнований – тхэквондисты, гребцы и стрелок. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T13:50+0500
2021-08-18T13:50+0500
2021-08-18T13:59+0500
спорт
узбекистан
национальный паралимпийский комитет узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1031/29/10312957_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_23a7a79ddaabf851c6c82e401ed07d42.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Больше всего узбекистанских паралимпийцев представлено в легкой атлетике, плавании и дзюдо, сообщил председатель Национального паралимпийского комитета Мухторхон Ташходжаев в интервью газете "Правда востока".На Паралимпийские игры в Токио, которые стартуют 24 августа, Узбекистан отправит рекордное количество спортсменов – 48 атлетов в 55 дисциплинах. Наибольшее число паралимпийцев представлено в легкой атлетике – девятнадцать, плавании и дзюдо – по двенадцать. У сборной страны есть неплохие шансы вернуться домой с медалями, считает глава комитета.С этого года развитию паралимпийского спорта в Узбекистане уделяется особое внимание. Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, согласно которому будут создаваться условия для привлечения людей с ограниченными возможностями к спорту высоких достижений, в том числе строиться спортивные центры, обеспечиваться доступная среда в спортивных учреждениях, проводиться соревнования. В Узбекском государственном университете физкультуры и спорта открывается Паралимпийский факультет, а при НПК – Институт подготовки паралимпийских тренеров.Впервые узбекские спортсмены участвовали в Паралимпиаде в 2008 году в Пекине, тогда страну представляло только два атлета. На следующей олимпиаде в Лондоне команда состояла уже из десяти человек. В 2016-м в Рио отправилось уже 32 узбекистанца. Они привезли 31 медаль, в том числе восемь золотых. Тогда сборная Узбекистана заняла пятнадцатое место в медальном зачете.
https://uz.sputniknews.ru/20191108/Donir-Saliev-poluchil-litsenziyu-na-Tokiyskuyu-Paradimpiadu-12760729.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1031/29/10312957_120:0:987:650_1920x0_80_0_0_3f532100bc6cdfdc1479a9a1b9404d6b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, национальный паралимпийский комитет узбекистана
Восхождение на Олимп: по каким дисциплинам ожидаются паралимпийские медали
13:50 18.08.2021 (обновлено: 13:59 18.08.2021)
Узбекистан на предстоящих Паралимпийских играх будут представлять 48 спортсменов, среди фаворитов соревнований – тхэквондисты, гребцы и стрелок.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
Больше всего узбекистанских паралимпийцев представлено в легкой атлетике, плавании и дзюдо, сообщил председатель Национального паралимпийского комитета Мухторхон Ташходжаев в интервью газете "Правда востока
".
На Паралимпийские игры в Токио, которые стартуют 24 августа, Узбекистан отправит рекордное количество спортсменов – 48 атлетов в 55 дисциплинах. Наибольшее число паралимпийцев представлено в легкой атлетике – девятнадцать, плавании и дзюдо – по двенадцать. У сборной страны есть неплохие шансы вернуться домой с медалями, считает глава комитета.
"Стабильные результаты демонстрируют члены сборной Узбекистана по пауэрлифтингу во главе с уроженкой Хорезма Розой Кузиевой, чемпионкой Азии и мира, рекордсменкой Паралимпиады, — отметил он. — Надеемся, что ударными звеньями делегации республики станут три тхэквондиста, а также пять гребцов на каноэ и в академической дисциплине. В числе фаворитов и наш стрелок из Сырдарьинской области Сервер Ибрагимов. Он еще в 2018 году завоевал лицензию и по своим результатам в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров претендует на призовое место".
С этого года развитию паралимпийского спорта в Узбекистане уделяется особое внимание. Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, согласно которому будут создаваться условия для привлечения людей с ограниченными возможностями к спорту высоких достижений, в том числе строиться спортивные центры, обеспечиваться доступная среда в спортивных учреждениях, проводиться соревнования. В Узбекском государственном университете физкультуры и спорта открывается Паралимпийский факультет, а при НПК – Институт подготовки паралимпийских тренеров.
Впервые узбекские спортсмены участвовали в Паралимпиаде в 2008 году в Пекине, тогда страну представляло только два атлета. На следующей олимпиаде в Лондоне команда состояла уже из десяти человек. В 2016-м в Рио отправилось уже 32 узбекистанца. Они привезли 31 медаль, в том числе восемь золотых. Тогда сборная Узбекистана заняла пятнадцатое место в медальном зачете.