https://uz.sputniknews.ru/20210818/vosxojdenie-na-olimp-po-kakim-distsiplinam-ojidayutsya-paralimpiyskie-medali-20125030.html

Восхождение на Олимп: по каким дисциплинам ожидаются паралимпийские медали

Восхождение на Олимп: по каким дисциплинам ожидаются паралимпийские медали

Узбекистан на предстоящих Паралимпийских играх будут представлять 48 спортсменов, среди фаворитов соревнований – тхэквондисты, гребцы и стрелок. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T13:50+0500

2021-08-18T13:50+0500

2021-08-18T13:59+0500

спорт

узбекистан

национальный паралимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Больше всего узбекистанских паралимпийцев представлено в легкой атлетике, плавании и дзюдо, сообщил председатель Национального паралимпийского комитета Мухторхон Ташходжаев в интервью газете "Правда востока".На Паралимпийские игры в Токио, которые стартуют 24 августа, Узбекистан отправит рекордное количество спортсменов – 48 атлетов в 55 дисциплинах. Наибольшее число паралимпийцев представлено в легкой атлетике – девятнадцать, плавании и дзюдо – по двенадцать. У сборной страны есть неплохие шансы вернуться домой с медалями, считает глава комитета.С этого года развитию паралимпийского спорта в Узбекистане уделяется особое внимание. Президент Шавкат Мирзиёев в мае подписал указ, согласно которому будут создаваться условия для привлечения людей с ограниченными возможностями к спорту высоких достижений, в том числе строиться спортивные центры, обеспечиваться доступная среда в спортивных учреждениях, проводиться соревнования. В Узбекском государственном университете физкультуры и спорта открывается Паралимпийский факультет, а при НПК – Институт подготовки паралимпийских тренеров.Впервые узбекские спортсмены участвовали в Паралимпиаде в 2008 году в Пекине, тогда страну представляло только два атлета. На следующей олимпиаде в Лондоне команда состояла уже из десяти человек. В 2016-м в Рио отправилось уже 32 узбекистанца. Они привезли 31 медаль, в том числе восемь золотых. Тогда сборная Узбекистана заняла пятнадцатое место в медальном зачете.

https://uz.sputniknews.ru/20191108/Donir-Saliev-poluchil-litsenziyu-na-Tokiyskuyu-Paradimpiadu-12760729.html

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узбекистан, национальный паралимпийский комитет узбекистана