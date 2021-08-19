https://uz.sputniknews.ru/20210819/kontaktov-s-talibami-net--posolstvo-afganistana-v-tashkente-20146952.html

Контактов с талибами нет — посольство Афганистана в Ташкенте

Контактов с талибами нет — посольство Афганистана в Ташкенте

Сотрудник диппредставительства ИРА в РУз заверил, что ведомство работает в обычном режиме и с экстремистами не контактирует. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T14:04+0500

2021-08-19T14:04+0500

2021-08-19T14:04+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

посольство

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Посольство Афганистана в Ташкенте работает в обычном режиме, планово принимает граждан по визовым вопросам и с движением "Талибан"* не контактирует. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник диппредставительства."Нет контактов с "Талибаном"*, посольство работает в обычном режиме, — сказал собеседник агентства. — Люди приходят, мы их принимаем, как обычно, с утра до обеда".Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей. В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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