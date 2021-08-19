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На самолетах, тачках и пешком — как афганцы бегут от режима талибов
На самолетах, тачках и пешком — как афганцы бегут от режима талибов
После захвата талибами власти в стране, сотрудники дипмиссий и многие местные жители легально и нелегально покидают Афганистан. В фотоподборке Sputnik... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T16:15+0500
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эвакуация
беженцы
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фото, фотолента, эвакуация, беженцы

На самолетах, тачках и пешком — как афганцы бегут от режима талибов

16:15 19.08.2021 (обновлено: 20:11 19.08.2021)
10
После захвата талибами власти в стране, сотрудники дипмиссий и многие местные жители легально и нелегально покидают Афганистан. В фотоподборке Sputnik смотрите, как происходит эвакуация граждан Испании, Германии и как беженцы добираются до других стран.
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain

Посадка в самолет для эвакуации граждан Испании и местных жителей в Международном аэропорту Кабула, 18 августа 2021 г.

Посадка в самолет для эвакуации граждан Испании и местных жителей в Международном аэропорту Кабула, 18 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
1/14
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain

Посадка в самолет для эвакуации граждан Испании и местных жителей в Международном аэропорту Кабула, 18 августа 2021 г.

© REUTERS / Juan Medina

Тестирование на коронавирусную инфекцию испанских граждан и беженцев из Афганистана после прибытия на базу Торрехон близ Мадрида, 19 августа 2021 г.

Тестирование на коронавирусную инфекцию испанских граждан и беженцев из Афганистана после прибытия на базу Торрехон близ Мадрида, 19 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
2/14
© REUTERS / Juan Medina

Тестирование на коронавирусную инфекцию испанских граждан и беженцев из Афганистана после прибытия на базу Торрехон близ Мадрида, 19 августа 2021 г.

© REUTERS / Juan Medina

Эвакуированные из Афганистана люди отдыхают после перелета на базе Торрехон в Испании, 19 августа 2021 г.

Эвакуированные из Афганистана люди отдыхают после перелета на базе Торрехон в Испании, 19 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
3/14
© REUTERS / Juan Medina

Эвакуированные из Афганистана люди отдыхают после перелета на базе Торрехон в Испании, 19 августа 2021 г.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Очередь перед КПП "Ворота дружбы" в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, 12 августа 2021 г.

Очередь перед КПП &quot;Ворота дружбы&quot; в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, 12 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Очередь перед КПП "Ворота дружбы" в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, 12 августа 2021 г.

© AP Photo / Jafar Khan

Носильщик катит на тачке больного мужчину, переходящего с семьей на территорию Пакистана на КПП "Ворота дружбы" в г. Чаман 17 августа 2021 г. Через ключевой КПП в Чамане в обе стороны обычно проходят тысячи человек в день и проезжают десятки грузовиков, везущих товары в Афганистан.

Носильщик катит на тачке больного мужчину, переходящего с семьей на территорию Пакистана на КПП &quot;Ворота дружбы&quot; в г. Чаман 17 августа 2021 г. Через ключевой КПП в Чамане в обе стороны обычно проходят тысячи человек в день и проезжают десятки грузовиков, везущих товары в Афганистан. - Sputnik Узбекистан
5/14
© AP Photo / Jafar Khan

Носильщик катит на тачке больного мужчину, переходящего с семьей на территорию Пакистана на КПП "Ворота дружбы" в г. Чаман 17 августа 2021 г. Через ключевой КПП в Чамане в обе стороны обычно проходят тысячи человек в день и проезжают десятки грузовиков, везущих товары в Афганистан.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Пакистанские военные разговаривают с людьми, собравшимися у КПП "Ворота дружбы" на границе с Пакистаном, 12 августа 2021 г.

Пакистанские военные разговаривают с людьми, собравшимися у КПП &quot;Ворота дружбы&quot; на границе с Пакистаном, 12 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
6/14
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Пакистанские военные разговаривают с людьми, собравшимися у КПП "Ворота дружбы" на границе с Пакистаном, 12 августа 2021 г.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Семья грузит пожитки на автомобиль на КПП "Ворота дружбы" на афгано-пакистанской границе, 18 августа 2021 г.

Семья грузит пожитки на автомобиль на КПП &quot;Ворота дружбы&quot; на афгано-пакистанской границе, 18 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
7/14
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Семья грузит пожитки на автомобиль на КПП "Ворота дружбы" на афгано-пакистанской границе, 18 августа 2021 г.

© AP Photo / Emrah Gurel

Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.

Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу. - Sputnik Узбекистан
8/14
© AP Photo / Emrah Gurel

Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.

© AP Photo / Emrah Gurel

Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.

Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу. - Sputnik Узбекистан
9/14
© AP Photo / Emrah Gurel

Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.

© AFP / Ozan Kose

Афганские беженцы ждут контрабандного транспорта после пересечения ирано-турецкой границы 15 августа 2021 г. в Татване на побережье озера Ван на востоке Турции. Взятие Кабула талибами вызвало новую волну беженцев через ирано-турецкую границу. Турция строит 243-километровую стену на границе, чтобы прекратить незаконную миграцию.

Афганские беженцы ждут контрабандного транспорта после пересечения ирано-турецкой границы 15 августа 2021 г. в Татване на побережье озера Ван на востоке Турции. Взятие Кабула талибами вызвало новую волну беженцев через ирано-турецкую границу. Турция строит 243-километровую стену на границе, чтобы прекратить незаконную миграцию. - Sputnik Узбекистан
10/14
© AFP / Ozan Kose

Афганские беженцы ждут контрабандного транспорта после пересечения ирано-турецкой границы 15 августа 2021 г. в Татване на побережье озера Ван на востоке Турции. Взятие Кабула талибами вызвало новую волну беженцев через ирано-турецкую границу. Турция строит 243-километровую стену на границе, чтобы прекратить незаконную миграцию.

© AP Photo / Emrah Gurel

Молодые люди, по их словам, дезертировавшие из афганской армии и сбежавшие в Турцию через Иран, идут в пригороде Татвана в провинции Битлис, 17 августа 2021 г.

Молодые люди, по их словам, дезертировавшие из афганской армии и сбежавшие в Турцию через Иран, идут в пригороде Татвана в провинции Битлис, 17 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
11/14
© AP Photo / Emrah Gurel

Молодые люди, по их словам, дезертировавшие из афганской армии и сбежавшие в Турцию через Иран, идут в пригороде Татвана в провинции Битлис, 17 августа 2021 г.

© AFP / Ozan Kose

Афганский беженец пьет воду, сидя на обочине дороги в турецкой провинции Битлис, 15 августа 2021 г.

Афганский беженец пьет воду, сидя на обочине дороги в турецкой провинции Битлис, 15 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
12/14
© AFP / Ozan Kose

Афганский беженец пьет воду, сидя на обочине дороги в турецкой провинции Битлис, 15 августа 2021 г.

© REUTERS / Marc Tessensohn

Фото, полученное из Twitter от @Bw_Einsatz 17 августа 2021 г. Эвакуированные из Афганистана люди в транспортном самолете Airbus A400 ВВС Германии в Ташкенте, Узбекистан.

Фото, полученное из Twitter от @Bw_Einsatz 17 августа 2021 г. Эвакуированные из Афганистана люди в транспортном самолете Airbus A400 ВВС Германии в Ташкенте, Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
13/14
© REUTERS / Marc Tessensohn

Фото, полученное из Twitter от @Bw_Einsatz 17 августа 2021 г. Эвакуированные из Афганистана люди в транспортном самолете Airbus A400 ВВС Германии в Ташкенте, Узбекистан.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Люди, эвакуированные из Афганистана, прибыли в аэропорт Шарля де Голля, 17 августа 2021 г.

Люди, эвакуированные из Афганистана, прибыли в аэропорт Шарля де Голля, 17 августа 2021 г. - Sputnik Узбекистан
14/14
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Люди, эвакуированные из Афганистана, прибыли в аэропорт Шарля де Голля, 17 августа 2021 г.

* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.
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