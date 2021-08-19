На самолетах, тачках и пешком — как афганцы бегут от режима талибов
Посадка в самолет для эвакуации граждан Испании и местных жителей в Международном аэропорту Кабула, 18 августа 2021 г.
Посадка в самолет для эвакуации граждан Испании и местных жителей в Международном аэропорту Кабула, 18 августа 2021 г.
Тестирование на коронавирусную инфекцию испанских граждан и беженцев из Афганистана после прибытия на базу Торрехон близ Мадрида, 19 августа 2021 г.
Тестирование на коронавирусную инфекцию испанских граждан и беженцев из Афганистана после прибытия на базу Торрехон близ Мадрида, 19 августа 2021 г.
Эвакуированные из Афганистана люди отдыхают после перелета на базе Торрехон в Испании, 19 августа 2021 г.
Эвакуированные из Афганистана люди отдыхают после перелета на базе Торрехон в Испании, 19 августа 2021 г.
Очередь перед КПП "Ворота дружбы" в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, 12 августа 2021 г.
Очередь перед КПП "Ворота дружбы" в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, 12 августа 2021 г.
Носильщик катит на тачке больного мужчину, переходящего с семьей на территорию Пакистана на КПП "Ворота дружбы" в г. Чаман 17 августа 2021 г. Через ключевой КПП в Чамане в обе стороны обычно проходят тысячи человек в день и проезжают десятки грузовиков, везущих товары в Афганистан.
Носильщик катит на тачке больного мужчину, переходящего с семьей на территорию Пакистана на КПП "Ворота дружбы" в г. Чаман 17 августа 2021 г. Через ключевой КПП в Чамане в обе стороны обычно проходят тысячи человек в день и проезжают десятки грузовиков, везущих товары в Афганистан.
Пакистанские военные разговаривают с людьми, собравшимися у КПП "Ворота дружбы" на границе с Пакистаном, 12 августа 2021 г.
Пакистанские военные разговаривают с людьми, собравшимися у КПП "Ворота дружбы" на границе с Пакистаном, 12 августа 2021 г.
Семья грузит пожитки на автомобиль на КПП "Ворота дружбы" на афгано-пакистанской границе, 18 августа 2021 г.
Семья грузит пожитки на автомобиль на КПП "Ворота дружбы" на афгано-пакистанской границе, 18 августа 2021 г.
Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.
Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.
Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.
Афганские беженцы в пригороде Татвана в турецкой провинции Битлис, 18 августа 2021 г. Турция обеспокоена возросшим количеством беженцев, прибывающих в страну через ирано-турецкую границу.
Афганские беженцы ждут контрабандного транспорта после пересечения ирано-турецкой границы 15 августа 2021 г. в Татване на побережье озера Ван на востоке Турции. Взятие Кабула талибами вызвало новую волну беженцев через ирано-турецкую границу. Турция строит 243-километровую стену на границе, чтобы прекратить незаконную миграцию.
Афганские беженцы ждут контрабандного транспорта после пересечения ирано-турецкой границы 15 августа 2021 г. в Татване на побережье озера Ван на востоке Турции. Взятие Кабула талибами вызвало новую волну беженцев через ирано-турецкую границу. Турция строит 243-километровую стену на границе, чтобы прекратить незаконную миграцию.
Молодые люди, по их словам, дезертировавшие из афганской армии и сбежавшие в Турцию через Иран, идут в пригороде Татвана в провинции Битлис, 17 августа 2021 г.
Молодые люди, по их словам, дезертировавшие из афганской армии и сбежавшие в Турцию через Иран, идут в пригороде Татвана в провинции Битлис, 17 августа 2021 г.
Афганский беженец пьет воду, сидя на обочине дороги в турецкой провинции Битлис, 15 августа 2021 г.
Афганский беженец пьет воду, сидя на обочине дороги в турецкой провинции Битлис, 15 августа 2021 г.
Фото, полученное из Twitter от @Bw_Einsatz 17 августа 2021 г. Эвакуированные из Афганистана люди в транспортном самолете Airbus A400 ВВС Германии в Ташкенте, Узбекистан.
Фото, полученное из Twitter от @Bw_Einsatz 17 августа 2021 г. Эвакуированные из Афганистана люди в транспортном самолете Airbus A400 ВВС Германии в Ташкенте, Узбекистан.
Люди, эвакуированные из Афганистана, прибыли в аэропорт Шарля де Голля, 17 августа 2021 г.
Люди, эвакуированные из Афганистана, прибыли в аэропорт Шарля де Голля, 17 августа 2021 г.