https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html

На самолетах, тачках и пешком — как афганцы бегут от режима талибов

На самолетах, тачках и пешком — как афганцы бегут от режима талибов

После захвата талибами власти в стране, сотрудники дипмиссий и многие местные жители легально и нелегально покидают Афганистан. В фотоподборке Sputnik... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T16:15+0500

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фотолента

эвакуация

беженцы

фото

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* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фотолента, эвакуация, беженцы