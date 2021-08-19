https://uz.sputniknews.ru/20210819/polittexnolog-yanukovicha-o-razvale-ukrainy-i-soyuze-neudachnikov--video-20147930.html

Политтехнолог Януковича о развале Украины и "Союзе неудачников" — видео

Политтехнолог Януковича о развале Украины и "Союзе неудачников" — видео

Во вторник, 24 августа, Украина будет праздновать знаменательную дату — 30-ю годовщину независимости. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T13:41+0500

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видео

украина

независимость

день независимости

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Политолог, публицист Дмитрий Выдрин решил проанализировать политику, проводимую Киевом за последние годы.Почему на саммит не пригласили Россию? Как Германия играла с Украиной в "игру в невидимого"? Кто больше всего нуждается в "Северном потоке-2"? И почему украинские власти умеют лишь заводить свою страну в "Союз неудачников"? Обо всем этом — в интервью Sputnik.

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украина, независимость, день независимости, видео