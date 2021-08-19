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Политтехнолог Януковича о развале Украины и "Союзе неудачников" — видео
Политтехнолог Януковича о развале Украины и "Союзе неудачников" — видео
Во вторник, 24 августа, Украина будет праздновать знаменательную дату — 30-ю годовщину независимости. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
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видео
украина
независимость
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Политолог, публицист Дмитрий Выдрин решил проанализировать политику, проводимую Киевом за последние годы.Почему на саммит не пригласили Россию? Как Германия играла с Украиной в "игру в невидимого"? Кто больше всего нуждается в "Северном потоке-2"? И почему украинские власти умеют лишь заводить свою страну в "Союз неудачников"? Обо всем этом — в интервью Sputnik.
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украина, независимость, день независимости, видео

Политтехнолог Януковича о развале Украины и "Союзе неудачников" — видео

13:41 19.08.2021 (обновлено: 13:58 19.08.2021)
639
© Sputnik
Во вторник, 24 августа, Украина будет праздновать знаменательную дату — 30-ю годовщину независимости.
Политолог, публицист Дмитрий Выдрин решил проанализировать политику, проводимую Киевом за последние годы.
Почему на саммит не пригласили Россию? Как Германия играла с Украиной в "игру в невидимого"?
Кто больше всего нуждается в "Северном потоке-2"? И почему украинские власти умеют лишь заводить свою страну в "Союз неудачников"?
Обо всем этом — в интервью Sputnik.
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