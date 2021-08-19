https://uz.sputniknews.ru/20210819/ukrainu-jdet-sudba-afganistana--patrushev-20142831.html
Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
По мнению Патрушева, сейчас страна планомерно движется к своему распаду. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T11:07+0500
2021-08-19T11:07+0500
2021-08-19T11:51+0500
политика
афганистан
украина
николай патрушев
совет безопасности рф
совет безопасности российской федерации
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Украину ожидает афганская судьба, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Об этом он заявил в беседе с газетой "Известия".По словам Патрушева, Вашингтон поставил у власти в Киеве лояльных ему лиц. Украина, в свою очередь, заняла позицию угоднического прислуживания, добавил Патрушев. Страной движет главная цель — стать членом НАТО.По его мнению, Украину и сторонников американского выбора не обойдет стороной похожая ситуация.Возможный приход к власти неонацистов привет к краху страны. При этом США, когда будет необходимо, даже не вспомнят о "своих киевских сторонниках", отметил секретарь Совбеза.Именно так и произошло с Кабулом.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/amerika-potrebovala-ot-afganistana-tsennosti-my-na-ocheredi-20123422.html
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афганистан, украина, николай патрушев, совет безопасности рф, совет безопасности российской федерации
Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
11:07 19.08.2021 (обновлено: 11:51 19.08.2021)
По мнению Патрушева, сейчас страна планомерно движется к своему распаду.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Украину ожидает афганская судьба, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Об этом он заявил
в беседе с газетой "Известия".
По словам Патрушева, Вашингтон поставил у власти в Киеве лояльных ему лиц.
"Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни", — сказал секретарь Совбеза.
Украина, в свою очередь, заняла позицию угоднического прислуживания, добавил Патрушев. Страной движет главная цель — стать членом НАТО.
"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО?" — подчеркнул Патрушев.
По его мнению, Украину и сторонников американского выбора не обойдет стороной похожая ситуация.
Возможный приход к власти неонацистов привет к краху страны. При этом США, когда будет необходимо, даже не вспомнят о "своих киевских сторонниках", отметил секретарь Совбеза.
Именно так и произошло с Кабулом.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран