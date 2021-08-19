https://uz.sputniknews.ru/20210819/ukrainu-jdet-sudba-afganistana--patrushev-20142831.html

Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев

Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев

По мнению Патрушева, сейчас страна планомерно движется к своему распаду. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T11:07+0500

2021-08-19T11:07+0500

2021-08-19T11:51+0500

политика

афганистан

украина

николай патрушев

совет безопасности рф

совет безопасности российской федерации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20142359_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_1ae07e8c99d3ccaafac6fd074ec7d7ee.jpg

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Украину ожидает афганская судьба, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Об этом он заявил в беседе с газетой "Известия".По словам Патрушева, Вашингтон поставил у власти в Киеве лояльных ему лиц. Украина, в свою очередь, заняла позицию угоднического прислуживания, добавил Патрушев. Страной движет главная цель — стать членом НАТО.По его мнению, Украину и сторонников американского выбора не обойдет стороной похожая ситуация.Возможный приход к власти неонацистов привет к краху страны. При этом США, когда будет необходимо, даже не вспомнят о "своих киевских сторонниках", отметил секретарь Совбеза.Именно так и произошло с Кабулом.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210818/amerika-potrebovala-ot-afganistana-tsennosti-my-na-ocheredi-20123422.html

афганистан

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, украина, николай патрушев, совет безопасности рф, совет безопасности российской федерации