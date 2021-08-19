Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210819/ukrainu-jdet-sudba-afganistana--patrushev-20142831.html
Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
По мнению Патрушева, сейчас страна планомерно движется к своему распаду. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T11:07+0500
2021-08-19T11:51+0500
политика
афганистан
украина
николай патрушев
совет безопасности рф
совет безопасности российской федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20142359_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_1ae07e8c99d3ccaafac6fd074ec7d7ee.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Украину ожидает афганская судьба, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Об этом он заявил в беседе с газетой "Известия".По словам Патрушева, Вашингтон поставил у власти в Киеве лояльных ему лиц. Украина, в свою очередь, заняла позицию угоднического прислуживания, добавил Патрушев. Страной движет главная цель — стать членом НАТО.По его мнению, Украину и сторонников американского выбора не обойдет стороной похожая ситуация.Возможный приход к власти неонацистов привет к краху страны. При этом США, когда будет необходимо, даже не вспомнят о "своих киевских сторонниках", отметил секретарь Совбеза.Именно так и произошло с Кабулом.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/amerika-potrebovala-ot-afganistana-tsennosti-my-na-ocheredi-20123422.html
афганистан
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20142359_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_37b74ff88be0252a5ce6c4afa7f8b0c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, украина, николай патрушев, совет безопасности рф, совет безопасности российской федерации

Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев

11:07 19.08.2021 (обновлено: 11:51 19.08.2021)
415
© REUTERS / StringerАфганские женщины ждут раздачи бесплатной пшеницы в Кабуле
Афганские женщины ждут раздачи бесплатной пшеницы в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Stringer
По мнению Патрушева, сейчас страна планомерно движется к своему распаду.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Украину ожидает афганская судьба, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Об этом он заявил в беседе с газетой "Известия".
По словам Патрушева, Вашингтон поставил у власти в Киеве лояльных ему лиц.

"Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни", — сказал секретарь Совбеза.

Украина, в свою очередь, заняла позицию угоднического прислуживания, добавил Патрушев. Страной движет главная цель — стать членом НАТО.

"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО?" — подчеркнул Патрушев.

По его мнению, Украину и сторонников американского выбора не обойдет стороной похожая ситуация.
Возможный приход к власти неонацистов привет к краху страны. При этом США, когда будет необходимо, даже не вспомнят о "своих киевских сторонниках", отметил секретарь Совбеза.
Именно так и произошло с Кабулом.

Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Колумнисты
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
Вчера, 12:36
838
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:01Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит
11:43В Узбекистан завезут более 13,5 млн доз вакцины
11:21Что мы сможем построить вместо СССР
11:07Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
10:39Город остался без правозащитников. Почему это хорошая новость
10:02Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу
09:33Второй рейс Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в ФРГ эвакуированных из Афганистана
09:05Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана
08:55Политолог: национализм — авангард украинской политики
08:41Узбекским партиям разрешили вести избирательную кампанию в условиях COVID
08:20Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео
ВчераМВД раскрыло подробности убийства спортсмена Элбека Рахимова
ВчераЦентр событий в Афганистане: Кабул или Панджшер?
ВчераУзбекский минтранс призвал украинскую авиакомпанию соблюдать права пассажиров
ВчераДжабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется
ВчераНашелся Ашраф Гани
ВчераМирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии
ВчераПольша эвакуирует людей через Навои - источник
ВчераРоссиянин покорил Урал за 109 дней
ВчераСпасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши