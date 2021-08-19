Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит

ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане предлагается провести Международную конференцию World Toilet Summit.Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта республики.В начале августа представители ведомства и туалетной организации провели онлайн-встречу. По итогам переговоров, ведущие эксперты World Toilet Organization (WTO) были приглашены в Узбекистан, чтобы оценить возможность проведения в стране международного саммита в 2021 году.Впрочем, у Узбекистана есть конкуренты: на право провести у себя саммит претендуют еще несколько стран.В последний раз туалетный саммит World Toilet Summit and Expo проводился еще до пандемии — в 2019-м в бразильском Сан-Паулу. До этого — в США, Австралии, Китае, Индии, Ирландии, Малайзии и других государствах.Санитарная обстановка в УзбекистанеСегодня власти республики уделяют большое внимание улучшению состояния общественных санитарно-гигиенических сооружений и строительству новых. На данный момент, разрабатывается проект постановления правительства в этой сфере, что позволит улучшить работу по созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий для местных жителей и туристов.Как итог — все туристические объекты в Узбекистане уже к концу следующего года будут полностью оборудованы современной санитарной техникой.
За право провести у себя мероприятия сейчас борются несколько стран. У РУз хорошие шансы.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане предлагается провести Международную конференцию World Toilet Summit.
Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта республики.
В начале августа представители ведомства и туалетной организации провели онлайн-встречу.
По итогам переговоров, ведущие эксперты World Toilet Organization (WTO) были приглашены в Узбекистан, чтобы оценить возможность проведения в стране международного саммита в 2021 году.
История создания World Toilet Organization
Туалетная организация была создана 17 ноября 2001 года в Сингапуре. Среди целей — разработка гигиенических и санитарных норм во всем мире, требований к уборным, а также внедрение новых технологий и изучение их воздействия на общественное здоровье и окружающую среду.
World Toilet Organization сотрудничает со Всемирным банком, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Clinton Global Initiative и USAID.
Впрочем, у Узбекистана есть конкуренты: на право провести у себя саммит претендуют еще несколько стран.
В последний раз туалетный саммит World Toilet Summit and Expo проводился еще до пандемии — в 2019-м в бразильском Сан-Паулу. До этого — в США, Австралии, Китае, Индии, Ирландии, Малайзии и других государствах.
Санитарная обстановка в Узбекистане
Сегодня власти республики уделяют большое внимание улучшению состояния общественных санитарно-гигиенических сооружений и строительству новых.
На данный момент, разрабатывается проект постановления правительства в этой сфере, что позволит улучшить работу по созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий для местных жителей и туристов.
Как итог — все туристические объекты в Узбекистане уже к концу следующего года будут полностью оборудованы современной санитарной техникой.