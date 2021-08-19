Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит

Туалетная организация была создана 17 ноября 2001 года в Сингапуре. Среди целей — разработка гигиенических и санитарных норм во всем мире, требований к уборным, а также внедрение новых технологий и изучение их воздействия на общественное здоровье и окружающую среду.

World Toilet Organization сотрудничает со Всемирным банком, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Clinton Global Initiative и USAID.