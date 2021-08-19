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Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит
Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит
За право провести у себя мероприятия сейчас борются несколько стран. У РУз хорошие шансы. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T12:01+0500
2021-08-19T12:09+0500
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туризм
саммит
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане предлагается провести Международную конференцию World Toilet Summit.Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта республики.В начале августа представители ведомства и туалетной организации провели онлайн-встречу. По итогам переговоров, ведущие эксперты World Toilet Organization (WTO) были приглашены в Узбекистан, чтобы оценить возможность проведения в стране международного саммита в 2021 году.Впрочем, у Узбекистана есть конкуренты: на право провести у себя саммит претендуют еще несколько стран.В последний раз туалетный саммит World Toilet Summit and Expo проводился еще до пандемии — в 2019-м в бразильском Сан-Паулу. До этого — в США, Австралии, Китае, Индии, Ирландии, Малайзии и других государствах.Санитарная обстановка в УзбекистанеСегодня власти республики уделяют большое внимание улучшению состояния общественных санитарно-гигиенических сооружений и строительству новых. На данный момент, разрабатывается проект постановления правительства в этой сфере, что позволит улучшить работу по созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий для местных жителей и туристов.Как итог — все туристические объекты в Узбекистане уже к концу следующего года будут полностью оборудованы современной санитарной техникой.
https://uz.sputniknews.ru/20190924/avtozapravki-kruglosutochnye-tualety-12483637.html
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узбекистан, спорт, туризм, саммит

Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит

12:01 19.08.2021 (обновлено: 12:09 19.08.2021)
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© Unsplash / Danilo AlvesdТуалетная бумага
Туалетная бумага - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Unsplash / Danilo Alvesd
За право провести у себя мероприятия сейчас борются несколько стран. У РУз хорошие шансы.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане предлагается провести Международную конференцию World Toilet Summit.
Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта республики.
В начале августа представители ведомства и туалетной организации провели онлайн-встречу.
По итогам переговоров, ведущие эксперты World Toilet Organization (WTO) были приглашены в Узбекистан, чтобы оценить возможность проведения в стране международного саммита в 2021 году.
История создания World Toilet Organization

Туалетная организация была создана 17 ноября 2001 года в Сингапуре. Среди целей — разработка гигиенических и санитарных норм во всем мире, требований к уборным, а также внедрение новых технологий и изучение их воздействия на общественное здоровье и окружающую среду.

World Toilet Organization сотрудничает со Всемирным банком, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Clinton Global Initiative и USAID.

Впрочем, у Узбекистана есть конкуренты: на право провести у себя саммит претендуют еще несколько стран.
В последний раз туалетный саммит World Toilet Summit and Expo проводился еще до пандемии — в 2019-м в бразильском Сан-Паулу. До этого — в США, Австралии, Китае, Индии, Ирландии, Малайзии и других государствах.

Санитарная обстановка в Узбекистане

Сегодня власти республики уделяют большое внимание улучшению состояния общественных санитарно-гигиенических сооружений и строительству новых.
На данный момент, разрабатывается проект постановления правительства в этой сфере, что позволит улучшить работу по созданию благоприятных санитарно-гигиенических условий для местных жителей и туристов.
Как итог — все туристические объекты в Узбекистане уже к концу следующего года будут полностью оборудованы современной санитарной техникой.
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