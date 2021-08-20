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Эксперт раскрыл, с чем столкнется планета после победы "Талибана"* — видео
Эксперт раскрыл, с чем столкнется планета после победы "Талибана"* — видео
Почем талибам удалось так быстро захватить власть? Удастся ли радикалам ее удержать? Каким будет Афганистан под управлением "Талибана"* и чего ждать миру? 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T12:40+0500
2021-08-20T12:56+0500
видео
афганистан
радикальное движение "талибан"
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На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.По словам эксперта, местные жители приход талибов не воспринимают как нечто позитивное. Никаких благостных ожиданий от этого переворота у афганцев нет.Вашингтон считал, что может "условно передать власть" террористам, подчеркнул Егорченков. Однако у талибов была другая цель — демонстративно перед всем миром одержать победу над США.Об экстремизме, который стал "иконой", о распространении наркотрафика, преступности за пределами Афганистана, возможной гражданской войне и выжидательной позиции РФ — в видео.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/vyacheslav-nekrasov-tsel-talibov--razjech-napryajenie-na-granitsax-tsa-20158893.html
афганистан
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афганистан, радикальное движение "талибан"

Эксперт раскрыл, с чем столкнется планета после победы "Талибана"* — видео

12:40 20.08.2021 (обновлено: 12:56 20.08.2021)
389
© Sputnik
Почем талибам удалось так быстро захватить власть? Удастся ли радикалам ее удержать? Каким будет Афганистан под управлением "Талибана"* и чего ждать миру?
На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
По словам эксперта, местные жители приход талибов не воспринимают как нечто позитивное. Никаких благостных ожиданий от этого переворота у афганцев нет.
Вашингтон считал, что может "условно передать власть" террористам, подчеркнул Егорченков. Однако у талибов была другая цель — демонстративно перед всем миром одержать победу над США.
Об экстремизме, который стал "иконой", о распространении наркотрафика, преступности за пределами Афганистана, возможной гражданской войне и выжидательной позиции РФ — в видео.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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