https://uz.sputniknews.ru/20210820/ekspert-raskryl-s-chem-stolknetsya-planeta-posle-pobedy-talibana--video-20164264.html

Эксперт раскрыл, с чем столкнется планета после победы "Талибана"* — видео

Эксперт раскрыл, с чем столкнется планета после победы "Талибана"* — видео

Почем талибам удалось так быстро захватить власть? Удастся ли радикалам ее удержать? Каким будет Афганистан под управлением "Талибана"* и чего ждать миру? 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T12:40+0500

2021-08-20T12:40+0500

2021-08-20T12:56+0500

видео

афганистан

радикальное движение "талибан"

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На эти вопросы в беседе со Sputnik ответил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.По словам эксперта, местные жители приход талибов не воспринимают как нечто позитивное. Никаких благостных ожиданий от этого переворота у афганцев нет.Вашингтон считал, что может "условно передать власть" террористам, подчеркнул Егорченков. Однако у талибов была другая цель — демонстративно перед всем миром одержать победу над США.Об экстремизме, который стал "иконой", о распространении наркотрафика, преступности за пределами Афганистана, возможной гражданской войне и выжидательной позиции РФ — в видео.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210819/vyacheslav-nekrasov-tsel-talibov--razjech-napryajenie-na-granitsax-tsa-20158893.html

афганистан

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афганистан, радикальное движение "талибан"