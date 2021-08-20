https://uz.sputniknews.ru/20210820/kto-umiraet-ot-covid-19-chasche-mujchiny-ili-jenschiny-20165140.html

Кто умирает от COVID-19 чаще: мужчины или женщины и почему

Кто умирает от COVID-19 чаще: мужчины или женщины и почему

Оказывается, между представителями обоих полов есть разница. И она на иммунном уровне. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за строения гормональной системы.Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.У женщин и мужчин отличаются уровни выработки антител — у последних он немного ниже. Женская иммунная система, в свою очередь, способна добраться до самого вируса. Это выражается в том, что антителам заметно проще проникать внутрь зараженных клеток.Впрочем, в этом есть и недостатки: у представительниц слабого пола "чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", добавил врач.Между тем наука тоже не стоит на месте. Так, недавно российским ученым впервые удалось выделить антитела, нейтрализующие COVID-19.Кроме того, исследователи разобрались, почему иногда после вакцинации антитела вовсе отсутствуют.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/virusolog-ob-antitelax-opasnosti-vaktsinatsii-i-mutatsiyax-covid--video-19388839.html

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здоровье, врач, коронавирус covid-19, пандемия