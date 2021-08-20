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Кто умирает от COVID-19 чаще: мужчины или женщины и почему
Кто умирает от COVID-19 чаще: мужчины или женщины и почему
Оказывается, между представителями обоих полов есть разница. И она на иммунном уровне. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T17:00+0500
2021-08-20T17:05+0500
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за строения гормональной системы.Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.У женщин и мужчин отличаются уровни выработки антител — у последних он немного ниже. Женская иммунная система, в свою очередь, способна добраться до самого вируса. Это выражается в том, что антителам заметно проще проникать внутрь зараженных клеток.Впрочем, в этом есть и недостатки: у представительниц слабого пола "чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", добавил врач.Между тем наука тоже не стоит на месте. Так, недавно российским ученым впервые удалось выделить антитела, нейтрализующие COVID-19.Кроме того, исследователи разобрались, почему иногда после вакцинации антитела вовсе отсутствуют.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/virusolog-ob-antitelax-opasnosti-vaktsinatsii-i-mutatsiyax-covid--video-19388839.html
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здоровье, врач, коронавирус covid-19, пандемия

Кто умирает от COVID-19 чаще: мужчины или женщины и почему

17:00 20.08.2021 (обновлено: 17:05 20.08.2021)
227
© Pexels / cottonbroМужчины и женщины сидят в самодельных масках
Мужчины и женщины сидят в самодельных масках - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Pexels / cottonbro
Оказывается, между представителями обоих полов есть разница. И она на иммунном уровне.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за строения гормональной системы.
Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
У женщин и мужчин отличаются уровни выработки антител — у последних он немного ниже.
Женская иммунная система, в свою очередь, способна добраться до самого вируса. Это выражается в том, что антителам заметно проще проникать внутрь зараженных клеток.
Впрочем, в этом есть и недостатки: у представительниц слабого пола "чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма", добавил врач.
Между тем наука тоже не стоит на месте. Так, недавно российским ученым впервые удалось выделить антитела, нейтрализующие COVID-19.
Кроме того, исследователи разобрались, почему иногда после вакцинации антитела вовсе отсутствуют.
Вирусолог об антителах к covid-19, опасности вакцинации и мутациях коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Видео
Вирусолог об антителах, опасности вакцинации и мутациях COVID — видео
24 июня, 11:32
2287
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