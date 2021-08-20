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Не дождливо, но жарко: чего ждать узбекистанцам от выходных
Не дождливо, но жарко: чего ждать узбекистанцам от выходных
Специалисты Узгидромета также рассказали, каким будет начало следующей недели. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T10:56+0500
2021-08-20T10:56+0500
2021-08-20T13:53+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. По всей стране сохранится жара.В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях температура днем будет держаться в пределах 34-39 градусов. Дождей не ожидается, но возможны порывы ветра до 7-12 метров в секунду.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков также не ожидается. Столбики термометров днем покажут 32-37 градусов.Между тем кратковременные ливни и грозы могут пройти с субботы по понедельник по горным районам республики. Во вторник установится ясная погода. Температура поднимется до 25-30 градусов.
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узбекистан, прогноз, узгидромет, прогноз погоды
Не дождливо, но жарко: чего ждать узбекистанцам от выходных
10:56 20.08.2021 (обновлено: 13:53 20.08.2021)
Специалисты Узгидромета также рассказали, каким будет начало следующей недели.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Синоптики опубликовали
прогноз погоды на ближайшие дни. По всей стране сохранится жара.
В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях температура днем будет держаться в пределах 34-39 градусов. Дождей не ожидается, но возможны порывы ветра до 7-12 метров в секунду.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях днем будет чуть холоднее — 33-38 градусов. Без осадков.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков также не ожидается. Столбики термометров днем покажут 32-37 градусов.
Между тем кратковременные ливни и грозы могут пройти с субботы по понедельник по горным районам республики. Во вторник установится ясная погода. Температура поднимется до 25-30 градусов.