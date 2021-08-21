https://uz.sputniknews.ru/20210821/jurnalistika-media-i-formaty-ili-kak-jurnalisty-konkuriruyut-s-tiktokerami-20180332.html

Журналистика, медиа и форматы или как журналисты конкурируют с тиктокерами

Журналистика, медиа и форматы или как журналисты конкурируют с тиктокерами

С какими вызовами сегодня сталкивается журналистика и как она может конкурировать с танцующими блогерами из TikTok обсудили в рамках Международной программы... 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T18:19+0500

2021-08-21T18:19+0500

2021-08-21T18:19+0500

общество

узбекистан

журналистика

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. С июня по сентябрь 2021 года в Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане проходит Международная программа "МедИАЦия". Ее цель – обучение и повышение профессиональных навыков начинающих и действующих журналистов и аналитиков из стран Центральной Азии и России.В рамках программы состоялся круглый стол на тему "Открытый диалог России и Узбекистана: журналистика, медиа и форматы", а также образовательный курс мастер-классов от российских и узбекских экспертов.В Российском центре науки и культуры в Ташкенте начинающие и уже опытные журналисты обсудили цифровую журналистику, модели сотрудничества с гражданским обществом, а также перспективы взаимодействия СМИ России и Узбекистана.Как отметила директор Информационно-аналитического центра МГУ имени М.В. Ломоносова Дарья Чижова, журналист является проводником не только между властью и обществом в своей стране, но и на межгосударственном уровне."Нам бы хотелось, чтобы таких открытых диалогов между представителями разных структур было больше. Задача этого проекта, чтобы журналистское сообщество, которое постоянно выпускает контент и отвечает, в том числе, за освещение межгосударственных процессов было более услышанным со стороны друг друга. Я не говорю только о наших странах, а о регионе в целом. Очень важно, чтобы у журналистов была возможность коммуникации между собой. Например, мы знаем, что в Узбекистане бум телеграм-каналов и здесь это направление активно развивается. Может быть это могла бы быть точка соприкосновения", - рассказала Дарья Чижова.Она также добавила, что медиа обеих стран переживают большие изменения в связи с цифровизацией и изменением форматов финансирования. По ее словам, крупные рекламодатели все чаще выбирают блогеров, потому что более понятны целевая аудитория (в основном молодежь) и количество подписчиков.Как рассказала директор ИАЦ, российский рынок также сталкивается с проблемой качества журналистов. При этом речь идет не только о русскоязычной журналистике, но и о национальном сегменте центральноазиатских государств.Площадкой для нескольких мастер-классов стал Университет журналистики и массовых коммуникаций. В частности, о том, как писать аналитику рассказал директор Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук. Он отметил, что важной частью практической аналитики является экспертная оценка. По мнению большинства участников программы, как местные, так и зарубежные журналисты часто сталкиваются с проблемой нехватки компетентных экспертов. Взаимный обмен специалистами помог бы решить этот вопрос.По мнению заместителя директора по цифровому развитию ИА России ТАСС Маргариты Головиной, если раньше журналист конкурировал со своими коллегами, например, на пресс-конференции, то сегодня он должен быть еще быстрее, чтобы опередить любого владельца смартфона, в котором установлена социальная сеть.Эксперт также провела мастер-класс на тему "Мультимедийный спецпроект как эффективный способ возрождения лонгрида"."Мы хотели конкурировать не только на внутреннем рынке, но и с коллегами из-за рубежа, наряду с этим мы почувствовали определенный запрос от аудитории и решили посмотреть в сторону больших мультимедийных проектов. Так у нас в команде появился отдел спецпроектов, в частности ребята, которые занимаются инфографикой", - рассказала Маргарита Головина.По ее словам сегодня журналист должен быть в том числе и менеджером, думать не только о тексте как журналистском материале, но и как о продукте для разных интернет-платформ. Таким образом, как рассказала Головина, журналист интернет-редакции должен уметь писать тексты, знать, как продвинуть свой материал, мыслить мультимедийно, и конечно же, знать свою аудиторию. Сегодня журналисту необходимо жанровое и форматное разнообразие."Наши большие мультимедийные проекты всегда посвящены значимым интересным событиям, которые мы стараемся "переупаковывать", например, в интерактивную инфографику. В год мы выпускаем 25-35 спецпроектов. Главный вопрос – для кого мы это делаем, кто наша целевая аудитория. Аудитория ТАСС – это люди от 30 до 50 лет, однако аудитория спецпроектов моложе – от 18 до 35 лет. Спецпроекты помогают нам привлекать более молодую активную аудиторию", - рассказала Маргарита Головина.В рамках программы в Ташкенте отдельно на наши вопросы ответила директор информационно-аналитического центра МГУ имени М.В. Ломоносова Дарья Чижова.- Как вы оцениваете уровень сотрудничества СМИ Узбекистана и России?- На мой взгляд профессиональное общение между журналистами наших стран находится не на должном уровне. Несмотря на то, что мы долго жили в рамках одной страны, мы очень быстро разучились понимать друг друга, понимать причинно-следственные связи событий, происходящих внутри стран. Это мое субъективное мнение.В Узбекистане на мой взгляд не хватает структур, которые способны объяснять и описывать, что происходит в Российской Федерации и во внутренних процессах, позиции к ее внешним партнерам. В России есть схожая проблема, потому что у нас очень мало специалистов и в принципе структур, которые готовят специалистов по Узбекистану. В этом плане журналисты опираются на ту информацию, которая у них есть в доступе, и здесь, конечно, возникает недопонимание, и вообще много моментов, которые можно было бы избежать. Например, человек подобрал неверную или неточную формулировку, что может навредить на официальном уровне. Поэтому уровень таких контактов нужно повышать и создавать больше площадок, где журналисты могли бы общаться между собой, обмениваться информацией, делиться своими источниками, каналами доступа и поиска информации, чтобы делать освещение двусторонней повестки более грамотным, экспертным и аналитичным.- Что собой представляет программа "МедИАЦия", что в себя включает и почему один из ее этапов проходит в Ташкенте?- В основе нашего проекта лежит практико-ориентированная идея. Нехватка кадров - боль многих журналистов и редакторов, пишущих на тему евразийского пространства и описывающих происходящие здесь процессы. К сожалению, специалисты – выпускники некоторых вузов не являются квалифицированными кадрами для такой сложной сферы как аналитическая журналистика. В связи с этим мы решили, что есть потребность, прежде всего, для нас самих в обучении журналистов-аналитиков, которые могут качественно, грамотно анализировать эти процессы. Кроме того, мы поняли, что источником для таких квалифицированных кадров могут быть не только факультеты журналистики, но и международных отношений. Поэтому программа включает в себя оба эти направления: обучение основам журналистского мастерства (как писать тексты, интервью, как работать с материалом, искать и квалифицировать источники) и умению работать в направлении общемировых тенденций, в контексте евразийского пространства, писать на темы, связанные с различными аспектами жизни стран евразийского региона. Мы не просто обучаем специалистов. Лучших выпускников мы трудоустраиваем – это может быть, как наш ресурс, так и площадки партнеров.Наш центр специализируется на странах Центральной Азии, поэтому программа по неделям проходит в четырех городах - Душанбе, Бишкек, Ташкент, Нурсултан. Традиционно, в Ташкенте молодежь наиболее сильная, интересная, "движовая", активно задающая вопросы спикерам. Об этом также можно судить по участию молодых людей из Узбекистана в других неделях программы.- Что должно стать конечной целью, итогом программы "МедИАЦия"?- По итогам программы мы планируем создать Клуб главных редакторов России и Центральной Азии. Это не только, условно говоря, чат в телеграме. Во-первых, это должен быть канал оперативной доставки информации о происходящем в наших и соседних странах. Во-вторых, возможность обратной связи, например, в формате пресс-туров.- Как вы оцениваете перспективы интеграции Узбекистана и ЕАЭС?- Узбекистан сейчас активно рассматривает возможность вступления в ЕАЭС, недавно получил статус наблюдателя. Конечно, это важный процесс для страны. Экономика, которая развивается высокими темпами (привлечение инвестиций, открытие новых производств) с одной стороны может быть дополнена ЕАЭС, с другой стороны, все-таки Узбекистану нужно просчитать риски. Вопросы таможенного регулирования, а также среднего и малого бизнеса — это обычно очень острые вопросы, которые должна рассмотреть каждая из экономик, входящих в союз. При этом не надо забывать про миграционный фактор, который играет большую роль для Узбекистана и пополнения узбекской экономики - здесь есть много плюсов. В целом мне кажется сейчас ответ от правительства Узбекистана ожидать не стоит, скорее всего будет длительный путь рассмотрения. Недавно был направлен спецпредставитель Узбекистана в ЕЭК, который знакомится с таможенной документацией, анализирует и работает с экспертным сообществом по оценке рисков и перспектив вступления в ЕАЭС. В целом процесс идет, но, на мой взгляд, он будет достаточно длительным.

узбекистан

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, журналистика