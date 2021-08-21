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Узбекский исирик запретили ввозить в Беларусь, признав наркотиком
Узбекский исирик запретили ввозить в Беларусь, признав наркотиком
В Беларуси нельзя также производить, продавать и покупать некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и жевания (снюс, насвай и др.). 21.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-21T17:50+0500
2021-08-21T17:54+0500
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наркотики
уголовная ответственность
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Беларусь обновила национальный перечень наркотических и психотропных веществ, включив в его состав растение гармала (исирык), как особо опасное, не используемое в медицинских целях. Теперь гражданам, которые везут в республику запрещенную траву, может грозить уголовная ответственность. О новых правилах предупредили в посольстве Беларуси в Узбекистане.Также, согласно таможенному приложению "О безопасности пищевой продукции", все виды гармалы включены в специальный перечень, запрещенных растений для использования в составе биологически активных добавок к пище.Граждан, въезжающих на территорию Беларуси, предупредили о новых правилах, чтобы предостеречь их от провоза растений, содержащих указанные вещества. В противном случае, последует ответственность в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.Напомним, в Беларуси нельзя также производить, продавать и покупать некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и жевания (снюс, насвай и др.).В марте прошлого года в Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях. Заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией (отпуском), приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2% можно только получив соответствующую лицензию.
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беларусь, узбекистанцы, наркотики, уголовная ответственность

Узбекский исирик запретили ввозить в Беларусь, признав наркотиком

17:50 21.08.2021 (обновлено: 17:54 21.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровПожалуй исирик второй после масок ходовой товар (в шутку)
Пожалуй исирик второй после масок ходовой товар (в шутку) - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Беларуси нельзя также производить, продавать и покупать некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и жевания (снюс, насвай и др.).
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Беларусь обновила национальный перечень наркотических и психотропных веществ, включив в его состав растение гармала (исирык), как особо опасное, не используемое в медицинских целях. Теперь гражданам, которые везут в республику запрещенную траву, может грозить уголовная ответственность. О новых правилах предупредили в посольстве Беларуси в Узбекистане.
Также, согласно таможенному приложению "О безопасности пищевой продукции", все виды гармалы включены в специальный перечень, запрещенных растений для использования в составе биологически активных добавок к пище.
Граждан, въезжающих на территорию Беларуси, предупредили о новых правилах, чтобы предостеречь их от провоза растений, содержащих указанные вещества. В противном случае, последует ответственность в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Напомним, в Беларуси нельзя также производить, продавать и покупать некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и жевания (снюс, насвай и др.).
Для справки:

Гармала обыкновенная, или могильник обыкновенный (лат. Péganum hármala) — многолетнее травянистое растение.

Произрастает в полузасушливых степях Восточной Европы и Центральной Азии.

В марте прошлого года в Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях.
Заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией (отпуском), приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2% можно только получив соответствующую лицензию.
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