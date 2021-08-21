https://uz.sputniknews.ru/20210821/uzbekskiy-isirik-zapretili-vvozit-v-belarus-priznav-narkotikom-20180088.html

Узбекский исирик запретили ввозить в Беларусь, признав наркотиком

Узбекский исирик запретили ввозить в Беларусь, признав наркотиком

В Беларуси нельзя также производить, продавать и покупать некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и жевания (снюс, насвай и др.). 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T17:50+0500

2021-08-21T17:50+0500

2021-08-21T17:54+0500

общество

беларусь

узбекистанцы

наркотики

уголовная ответственность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1371/31/13713169_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a8a13e4c496422bbc81043e8718ca774.jpg

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Беларусь обновила национальный перечень наркотических и психотропных веществ, включив в его состав растение гармала (исирык), как особо опасное, не используемое в медицинских целях. Теперь гражданам, которые везут в республику запрещенную траву, может грозить уголовная ответственность. О новых правилах предупредили в посольстве Беларуси в Узбекистане.Также, согласно таможенному приложению "О безопасности пищевой продукции", все виды гармалы включены в специальный перечень, запрещенных растений для использования в составе биологически активных добавок к пище.Граждан, въезжающих на территорию Беларуси, предупредили о новых правилах, чтобы предостеречь их от провоза растений, содержащих указанные вещества. В противном случае, последует ответственность в соответствии со статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.Напомним, в Беларуси нельзя также производить, продавать и покупать некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания и жевания (снюс, насвай и др.).В марте прошлого года в Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях. Заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией (отпуском), приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2% можно только получив соответствующую лицензию.

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

беларусь, узбекистанцы, наркотики, уголовная ответственность