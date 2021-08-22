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57-летняя узбекская певица Азиза вышла замуж за 41-летнего итальянца — видео
57-летняя узбекская певица Азиза вышла замуж за 41-летнего итальянца — видео
На торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья молодоженов. Это первый брак звезды. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T12:04+0500
2021-08-22T12:05+0500
общество
свадьба
шоу-бизнес
певица
азиза
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекская звезда Азиза Мухамедова вышла замуж. Избранником 57-летней певицы стал 41-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ.Разница в возрасте (16 лет!) лет не помешала паре. В минувший четверг возлюбленные расписались в одном из ЗАГСов Подмосковья, пишет Sobesednik.ru.Напомним: пара познакомилась около года назад. Александро сделал предложение узбекской артистке в конце этого января. Избранник Азизы встал на колено в эфире программы "Пусть говорят". Певица тогда попросила дать ей возможность подумать. Сначала мероприятие назначили на июнь, однако затем перенесли на август. Впрочем, многие поклонники не верили до конца, что свадьба состоится. На днях вышел новый выпуск "Пусть говорят". В нем Азиза рассказала, какие были сложности при подготовке торжества, как столкнулась с предательством и почему мероприятие оказалось под угрозой срыва. Однако теперь все позади. Свадьба отгремела. Сообщается, что невеста была в усыпанном кристаллами Сваровски шикарном платье и чалме. Пышный наряд артистке сшила звездный дизайнер Аника Керимова. По ее словам, платье шили в экспресс-режиме — на его изготовление ушло в итоге два дня. Мастерицы трудились днем и ночью. Торжество получилось очень трогательным. Когда пару объявили мужем и женой, артистка даже расплакалась. Азиза закричала, что очень счастлива. Известно, что после ЗАГСа супруги отправились вместе с близкими друзьями и родственниками в ресторан.
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свадьба, шоу-бизнес, певица, азиза

57-летняя узбекская певица Азиза вышла замуж за 41-летнего итальянца — видео

12:04 22.08.2021 (обновлено: 12:05 22.08.2021)
3022
© Instagram / aziza_fan_pageПевица Азиза в свадебном платье
Певица Азиза в свадебном платье - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© Instagram / aziza_fan_page
На торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья молодоженов. Это первый брак звезды.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекская звезда Азиза Мухамедова вышла замуж. Избранником 57-летней певицы стал 41-летний итальянский ресторатор Александро Лортэ.
Разница в возрасте (16 лет!) лет не помешала паре. В минувший четверг возлюбленные расписались в одном из ЗАГСов Подмосковья, пишет Sobesednik.ru.
Напомним: пара познакомилась около года назад. Александро сделал предложение узбекской артистке в конце этого января. Избранник Азизы встал на колено в эфире программы "Пусть говорят".
Певица тогда попросила дать ей возможность подумать. Сначала мероприятие назначили на июнь, однако затем перенесли на август.
Впрочем, многие поклонники не верили до конца, что свадьба состоится. На днях вышел новый выпуск "Пусть говорят".
В нем Азиза рассказала, какие были сложности при подготовке торжества, как столкнулась с предательством и почему мероприятие оказалось под угрозой срыва.
Однако теперь все позади. Свадьба отгремела. Сообщается, что невеста была в усыпанном кристаллами Сваровски шикарном платье и чалме.
Пышный наряд артистке сшила звездный дизайнер Аника Керимова. По ее словам, платье шили в экспресс-режиме — на его изготовление ушло в итоге два дня. Мастерицы трудились днем и ночью.
Торжество получилось очень трогательным. Когда пару объявили мужем и женой, артистка даже расплакалась.
Азиза закричала, что очень счастлива. Известно, что после ЗАГСа супруги отправились вместе с близкими друзьями и родственниками в ресторан.
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