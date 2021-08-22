https://uz.sputniknews.ru/20210822/merkel-neojidanno-pozvonili-vo-vremya-peregovorov-s-putinym--video-20185484.html

Меркель неожиданно позвонили во время переговоров с Путиным — видео

Меркель неожиданно позвонили во время переговоров с Путиным — видео

Забавная ситуация произошла на днях в Большом Кремлевском дворце. Это 20-й визит Меркель в Россию. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T14:35+0500

2021-08-22T14:35+0500

2021-08-22T14:35+0500

в мире

владимир путин

германия

президент

ангела меркель

мобильный телефон

переговоры

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель попала в неловкую ситуацию: у нее внезапно зазвонил телефон прямо во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео конфуза уже разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что Меркель совершенно не ожидает звонка и спешно пытается достать телефон из кармана пиджака.После чего канцлер ФРГ отключила устройство. Путин, в свою очередь, не стал акцентировать внимание на произошедшем. Российский лидер продолжил свою мысль, не ставя Меркель в неловкое положение.Встреча обоих лидеров прошла на днях в Большом Кремлевском дворце. Это 20-й раз, когда Меркель посещает Россию, и последний ее визит в Москву в статусе канцлера Германии.

германия

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владимир путин, германия, президент, ангела меркель, мобильный телефон, переговоры