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Меркель неожиданно позвонили во время переговоров с Путиным — видео
Меркель неожиданно позвонили во время переговоров с Путиным — видео
Забавная ситуация произошла на днях в Большом Кремлевском дворце. Это 20-й визит Меркель в Россию. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T14:35+0500
2021-08-22T14:35+0500
в мире
владимир путин
германия
президент
ангела меркель
мобильный телефон
переговоры
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель попала в неловкую ситуацию: у нее внезапно зазвонил телефон прямо во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Видео конфуза уже разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, что Меркель совершенно не ожидает звонка и спешно пытается достать телефон из кармана пиджака.После чего канцлер ФРГ отключила устройство. Путин, в свою очередь, не стал акцентировать внимание на произошедшем. Российский лидер продолжил свою мысль, не ставя Меркель в неловкое положение.Встреча обоих лидеров прошла на днях в Большом Кремлевском дворце. Это 20-й раз, когда Меркель посещает Россию, и последний ее визит в Москву в статусе канцлера Германии.
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владимир путин, германия, президент, ангела меркель, мобильный телефон, переговоры

Меркель неожиданно позвонили во время переговоров с Путиным — видео

14:35 22.08.2021
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© AFP / MICHAEL KAPPELERКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© AFP / MICHAEL KAPPELER
Забавная ситуация произошла на днях в Большом Кремлевском дворце. Это 20-й визит Меркель в Россию.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель попала в неловкую ситуацию: у нее внезапно зазвонил телефон прямо во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Видео конфуза уже разлетелось по соцсетям.
На кадрах видно, что Меркель совершенно не ожидает звонка и спешно пытается достать телефон из кармана пиджака.
После чего канцлер ФРГ отключила устройство.
Путин, в свою очередь, не стал акцентировать внимание на произошедшем. Российский лидер продолжил свою мысль, не ставя Меркель в неловкое положение.
Встреча обоих лидеров прошла на днях в Большом Кремлевском дворце.
Это 20-й раз, когда Меркель посещает Россию, и последний ее визит в Москву в статусе канцлера Германии.
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