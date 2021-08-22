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Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео
Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео
Звезда стала обладательницей роскошных апартаментов прямо в центре Ташкента. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T14:08+0500
2021-08-22T14:08+0500
общество
шоу-бизнес
квартира
певица
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала ремонт в новых дорогостоящих апартаментах в Tashkent City.Ранее звезда уже показывала квартиру в своем Instagram. Известно, что апартаменты куплены на первом этаже комплекса. Из окна открывается вид на бульвар и соседние дома. Еще месяц назад в квартире активно велся ремонт. Однако теперь комнаты почти готовы. Остались последние штрихи: новые занавески, люстра и другие элементы декора. Артистка сообщила, что надеется переехать в "гнездышко" уже на днях.
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шоу-бизнес, квартира, певица, муниса ризаева

Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео

14:08 22.08.2021
1346
© Instagram / munisarizaevaМуниса Ризаева
Муниса Ризаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© Instagram / munisarizaeva
Звезда стала обладательницей роскошных апартаментов прямо в центре Ташкента.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала ремонт в новых дорогостоящих апартаментах в Tashkent City.
Ранее звезда уже показывала квартиру в своем Instagram. Известно, что апартаменты куплены на первом этаже комплекса. Из окна открывается вид на бульвар и соседние дома.

"Скоро перееду сюда жить", — делилась Ризаева с поклонниками в начале июля.

Еще месяц назад в квартире активно велся ремонт. Однако теперь комнаты почти готовы. Остались последние штрихи: новые занавески, люстра и другие элементы декора.
Артистка сообщила, что надеется переехать в "гнездышко" уже на днях.
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