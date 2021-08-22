https://uz.sputniknews.ru/20210822/munisa-rizaeva-poxvastalas-lyuksovoy-kvartiroy-v-tashkent-city--video-20183721.html
Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео
Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео
Звезда стала обладательницей роскошных апартаментов прямо в центре Ташкента. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T14:08+0500
2021-08-22T14:08+0500
2021-08-22T14:08+0500
общество
шоу-бизнес
квартира
певица
муниса ризаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20185121_0:125:641:485_1920x0_80_0_0_b0bec49e9f7e2514c710f0f3b4f01e37.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала ремонт в новых дорогостоящих апартаментах в Tashkent City.Ранее звезда уже показывала квартиру в своем Instagram. Известно, что апартаменты куплены на первом этаже комплекса. Из окна открывается вид на бульвар и соседние дома. Еще месяц назад в квартире активно велся ремонт. Однако теперь комнаты почти готовы. Остались последние штрихи: новые занавески, люстра и другие элементы декора. Артистка сообщила, что надеется переехать в "гнездышко" уже на днях.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/16/20185121_0:65:641:545_1920x0_80_0_0_979ad4ea644e2197f732426122637712.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, квартира, певица, муниса ризаева
Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео
Звезда стала обладательницей роскошных апартаментов прямо в центре Ташкента.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала ремонт в новых дорогостоящих апартаментах в Tashkent City.
Ранее звезда уже показывала квартиру в своем Instagram. Известно, что апартаменты куплены на первом этаже комплекса. Из окна открывается вид на бульвар и соседние дома.
"Скоро перееду сюда жить", — делилась Ризаева с поклонниками в начале июля.
Еще месяц назад в квартире активно велся ремонт. Однако теперь комнаты почти готовы. Остались последние штрихи: новые занавески, люстра и другие элементы декора.
Артистка сообщила, что надеется переехать в "гнездышко" уже на днях.