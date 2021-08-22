https://uz.sputniknews.ru/20210822/munisa-rizaeva-poxvastalas-lyuksovoy-kvartiroy-v-tashkent-city--video-20183721.html

Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео

Муниса Ризаева похвасталась люксовой квартирой в Tashkent City — видео

Звезда стала обладательницей роскошных апартаментов прямо в центре Ташкента. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T14:08+0500

2021-08-22T14:08+0500

2021-08-22T14:08+0500

общество

шоу-бизнес

квартира

певица

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева показала ремонт в новых дорогостоящих апартаментах в Tashkent City.Ранее звезда уже показывала квартиру в своем Instagram. Известно, что апартаменты куплены на первом этаже комплекса. Из окна открывается вид на бульвар и соседние дома. Еще месяц назад в квартире активно велся ремонт. Однако теперь комнаты почти готовы. Остались последние штрихи: новые занавески, люстра и другие элементы декора. Артистка сообщила, что надеется переехать в "гнездышко" уже на днях.

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шоу-бизнес, квартира, певица, муниса ризаева