https://uz.sputniknews.ru/20210822/pervyy-tankovyy-ekipaj-uzbekistana-prishel-poslednim-v-individualnoy-gonke-na-armi-2021-20188932.html
Первый танковый экипаж Узбекистана пришел последним в индивидуальной гонке на "АрМИ-2021"
Первый танковый экипаж Узбекистана пришел последним в индивидуальной гонке на "АрМИ-2021"
На подмосковном военном полигоне "Алабино" стартовали соревнования по танковому биатлону в рамках VII Армейских международных играх. Танкисты Узбекистана... 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T19:15+0500
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арми-2021
узбекистан
армейские международные игры
танки
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Подмосковье завершился первый заезд танкового биатлона на "АрМИ-2021". В первом заезде на трассу в Алабино вышли экипажи Узбекистана, Китая и России. По итогам гонки победили хозяева соревнований, узбекистанцы показали только третий результат.Экипаж желтого танка сумел поразить лишь две мишени из пяти, за счет чего преодолел лишние полтора километра дистанции на штрафных кругах. Экипаж из Узбекистана показал время 24 минуты и 16 секунд, пропустив вперед команду КНР (21.54) и россиян, уложившихся с пятью пораженными мишенями на трассе в 19 минут и 36 секунд.На этой неделе состоятся еще два индивидуальных заезда в первом дивизионе с участием экипажей из Узбекистана, а начиная с 31 августа начнутся полуфиналы и финал танковой эстафеты.Узбекистан третий раз участвует в танковом биатлоне. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ.
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узбекистан, армейские международные игры, танки
Первый танковый экипаж Узбекистана пришел последним в индивидуальной гонке на "АрМИ-2021"
На подмосковном военном полигоне "Алабино" стартовали соревнования по танковому биатлону в рамках VII Армейских международных играх. Танкисты Узбекистана участвуют в высшем дивизионе соревнований второй год.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Подмосковье завершился первый заезд танкового биатлона на "АрМИ-2021". В первом заезде на трассу в Алабино вышли экипажи Узбекистана, Китая и России. По итогам гонки победили хозяева соревнований, узбекистанцы показали только третий результат.
Экипаж желтого танка сумел поразить лишь две мишени из пяти, за счет чего преодолел лишние полтора километра дистанции на штрафных кругах. Экипаж из Узбекистана показал время 24 минуты и 16 секунд, пропустив вперед команду КНР (21.54) и россиян, уложившихся с пятью пораженными мишенями на трассе в 19 минут и 36 секунд.
На этой неделе состоятся еще два индивидуальных заезда в первом дивизионе с участием экипажей из Узбекистана, а начиная с 31 августа начнутся полуфиналы и финал танковой эстафеты.
Узбекистан третий раз участвует в танковом биатлоне. В дебютном 2019-м команда стала лучшей во втором дивизионе и сразу получила право выступать среди сильнейших танкистов АрМИ.