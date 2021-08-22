Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Путин выступил против размещения в странах ЦА афганских беженцев без виз
18:09 22.08.2021 (обновлено: 19:37 22.08.2021)
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© AP Photo / Shekib RahmaniСотни людей собрались возле транспортного самолета C-17 ВВС США на периметре международного аэропорта в Кабуле
© AP Photo / Shekib Rahmani
Российский лидер сообщил, что Запад настойчиво ставит вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах ЦА до получения виз в США или другие государства.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин раскритиковал идею разместить в странах Центральной Азии афганских беженцев до того, как они получат визы.
Глава государства отметил, что это несправедливо, учитывая, что США тем временем не допускают к себе мигрантов.
"В эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Что за унизительный подход к решению вопроса?" — заявил Путин.
Президент добавил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ.
Он отметил, что вопрос беженцев будет на повестке саммита ОДКБ и других площадок.
Путин сообщил, что Запад настойчиво ставит вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах ЦА до получения виз в США или другие государства.