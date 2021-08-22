https://uz.sputniknews.ru/20210822/putin-vystupil-protiv-razmescheniya-v-stranax-tsa-afganskix-bejentsev-bez-viz-20188173.html

Путин выступил против размещения в странах ЦА афганских беженцев без виз

Путин выступил против размещения в странах ЦА афганских беженцев без виз

Российский лидер сообщил, что Запад настойчиво ставит вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах ЦА до получения виз в США или другие государства. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T18:09+0500

2021-08-22T18:09+0500

2021-08-22T19:37+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сша

владимир путин

афганистан

виза

беженцы

мигрант

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин раскритиковал идею разместить в странах Центральной Азии афганских беженцев до того, как они получат визы.Глава государства отметил, что это несправедливо, учитывая, что США тем временем не допускают к себе мигрантов.Президент добавил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ.Он отметил, что вопрос беженцев будет на повестке саммита ОДКБ и других площадок. Путин сообщил, что Запад настойчиво ставит вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах ЦА до получения виз в США или другие государства.

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сша, владимир путин, афганистан, виза, беженцы, мигрант