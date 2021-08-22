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Сильные духом и телом: состав паралимпийской сборной Узбекистана в Токио
Сильные духом и телом: состав паралимпийской сборной Узбекистана в Токио
С 24 августа по 5 сентября в столице Японии пройдут XVI летние паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T18:27+0500
2021-08-22T18:27+0500
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На Игры в Токио отправилась делегация паралимпийцев из Узбекистана. Всего спортсмены сумели завоевать 55 лицензий в восьми видах спорта. Больше всего представителей Узбекистана будут сражаться за медали в легкой атлетике - 17 участников, а также в дзюдо — 12 спортсменов. Кроме того, 7 человек будут выступать в различных дисциплинах по плаванию, по три участника в гребле и тхэквондо. В пауэрлифтинге и академической гребле выступят еще по два узбекистанца, а за награды в стрелковом спорте поборется одна из главных надежд республике в этом виде программы — бронзовый призер Игр в Рио Сервер Ибрагимов.Полный список участников паралимпийской национальной сборной в Токио смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , спорт, инфографика, национальный паралимпийский комитет узбекистана

Сильные духом и телом: состав паралимпийской сборной Узбекистана в Токио

18:27 22.08.2021
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С 24 августа по 5 сентября в столице Японии пройдут XVI летние паралимпийские игры. Узбекистан на соревнованиях представляют 48 атлетов.
Паралимпийские игры 2021 деск - Sputnik Узбекистан
Паралимпийские игры 2021 деск - Sputnik Узбекистан
На Игры в Токио отправилась делегация паралимпийцев из Узбекистана. Всего спортсмены сумели завоевать 55 лицензий в восьми видах спорта.
Больше всего представителей Узбекистана будут сражаться за медали в легкой атлетике - 17 участников, а также в дзюдо — 12 спортсменов. Кроме того, 7 человек будут выступать в различных дисциплинах по плаванию, по три участника в гребле и тхэквондо. В пауэрлифтинге и академической гребле выступят еще по два узбекистанца, а за награды в стрелковом спорте поборется одна из главных надежд республике в этом виде программы — бронзовый призер Игр в Рио Сервер Ибрагимов.
Полный список участников паралимпийской национальной сборной в Токио смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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