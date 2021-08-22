https://uz.sputniknews.ru/20210822/supermarkety-i-rynki-uzbekistana-lomyatsya-ot-poddelok-top-10-tovarov-20186371.html

Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров

Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров

Иногда на прилавках магазинов можно встретить настоящий контрафакт. Редакция Sputnik Узбекистан составила список недавних случаев, о которых сообщили в... 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T17:47+0500

2021-08-22T17:47+0500

2021-08-22T18:14+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. На днях Агентство интеллектуальной собственности обвинило сеть супермаркетов Makro в продаже подделок. В частности, утверждалось, что в ТРЦ Riviera (Ташкент) на полках магазина представлены контрафактные товары, а именно мороженое Magnum, Магнит, Простоквашино и чай Flecha.Руководство сети супермаркетов поспешило опровергнуть все обвинения, а также заявило, что информация Агентства не соответствует действительности. Скандал пока находится в подвешенном состоянии.Стоит сказать, что специалисты Агентства интеллектуальной собственности регулярно находят на прилавках различных супермаркетов и рынков контрафакт. Причем зачастую производители практически полностью копируют дизайн товара, меняя лишь название. Гигиенические средстваВ магазинах можно увидеть подделки всех мировых марок. Например, бренд Head & Shoulders, специализирующийся на шампунях от перхоти, подделывают под маркой Healders Shampoo.В магазинах также можно заметить контрафактную продукцию Pelmalive — это копия бренда Palmolive, который принадлежит международной компании Colgate-Palmolive. Один из самых любимых бредов для подделок — Fax и Nivea. На Западе они пользуются большой популярностью. Причем какими подделками Fax только не представлен: и "Faxe", и "F&x". Встречаются и другие вариации. В некоторых случаях предприниматели даже не меняют внешний вид товара. Обо всех случаях Агентство интеллектуальной собственности информирует на своих официальных страницах. СладостиЗдесь фантазии предпринимателей также нет предела. Например, знаменитая марка конфет Raffaello, производимая итальянской компанией Ferrero, на рынке контрафакта получила название "Marsello". Особенно часто любят подделывать известный бренд Kinder. Встречаются разные названия: так, в ряде регионов Узбекистана на прилавках можно найти "Kidner". В других областях республики встречается продукция с названием "Kindar". В супермаркетах и на рынках также продают популярные советские, а затем и российские шоколадные конфеты "Аленка". Их с 1965 года производят, в частности, на кондитерской фабрике "Красный Октябрь". Однако в Узбекистане можно встретить совершенно другого производителя, что является нарушением прав собственности. Бренд кондитерских изделий Alpen Gold также не остался в стороне — его подделывают под маркой "Alpello Gold". Это, разумеется, вводит покупателя в заблуждение. Батончики Twikers стали одним из последних случаев, о которых сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности. Оригинал — шоколадные палочки Twix — производятся американской компанией Mars Incorporated с 1967 года. У продукции есть отличительный дизайн: цвет упаковки, а также шрифт букв. СемечкиНедавно эксперты Агентства интеллектуальной собственности выявили нарушения у отечественного производителя семечек Royal. Упаковка практически идентична оригинальной, разнятся только названия брендов. Контрафакт выявили в Наманганской области. Хлебобулочные изделияВ Наманганской области на прилавках заметили контрафактный лаваш. Упаковка хлебобулочного изделия была полностью скопирована с оригинала, но продавалась другой фирмой и под другим названием. Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности, позднее "хозяйствующий субъект сделал правильный вывод из ситуации и подал заявку на получение нового товарного знака путем изменения своего товарного знака". Средства бытовой химии

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узбекистан, торговля, товар, рынок, продукты