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Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров
Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров
Иногда на прилавках магазинов можно встретить настоящий контрафакт. Редакция Sputnik Узбекистан составила список недавних случаев, о которых сообщили в... 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T17:47+0500
2021-08-22T18:14+0500
общество
узбекистан
торговля
товар
рынок
продукты
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. На днях Агентство интеллектуальной собственности обвинило сеть супермаркетов Makro в продаже подделок. В частности, утверждалось, что в ТРЦ Riviera (Ташкент) на полках магазина представлены контрафактные товары, а именно мороженое Magnum, Магнит, Простоквашино и чай Flecha.Руководство сети супермаркетов поспешило опровергнуть все обвинения, а также заявило, что информация Агентства не соответствует действительности. Скандал пока находится в подвешенном состоянии.Стоит сказать, что специалисты Агентства интеллектуальной собственности регулярно находят на прилавках различных супермаркетов и рынков контрафакт. Причем зачастую производители практически полностью копируют дизайн товара, меняя лишь название. Гигиенические средстваВ магазинах можно увидеть подделки всех мировых марок. Например, бренд Head &amp; Shoulders, специализирующийся на шампунях от перхоти, подделывают под маркой Healders Shampoo.В магазинах также можно заметить контрафактную продукцию Pelmalive — это копия бренда Palmolive, который принадлежит международной компании Colgate-Palmolive. Один из самых любимых бредов для подделок — Fax и Nivea. На Западе они пользуются большой популярностью. Причем какими подделками Fax только не представлен: и "Faxe", и "F&amp;x". Встречаются и другие вариации. В некоторых случаях предприниматели даже не меняют внешний вид товара. Обо всех случаях Агентство интеллектуальной собственности информирует на своих официальных страницах. СладостиЗдесь фантазии предпринимателей также нет предела. Например, знаменитая марка конфет Raffaello, производимая итальянской компанией Ferrero, на рынке контрафакта получила название "Marsello". Особенно часто любят подделывать известный бренд Kinder. Встречаются разные названия: так, в ряде регионов Узбекистана на прилавках можно найти "Kidner". В других областях республики встречается продукция с названием "Kindar". В супермаркетах и на рынках также продают популярные советские, а затем и российские шоколадные конфеты "Аленка". Их с 1965 года производят, в частности, на кондитерской фабрике "Красный Октябрь". Однако в Узбекистане можно встретить совершенно другого производителя, что является нарушением прав собственности. Бренд кондитерских изделий Alpen Gold также не остался в стороне — его подделывают под маркой "Alpello Gold". Это, разумеется, вводит покупателя в заблуждение. Батончики Twikers стали одним из последних случаев, о которых сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности. Оригинал — шоколадные палочки Twix — производятся американской компанией Mars Incorporated с 1967 года. У продукции есть отличительный дизайн: цвет упаковки, а также шрифт букв. СемечкиНедавно эксперты Агентства интеллектуальной собственности выявили нарушения у отечественного производителя семечек Royal. Упаковка практически идентична оригинальной, разнятся только названия брендов. Контрафакт выявили в Наманганской области. Хлебобулочные изделияВ Наманганской области на прилавках заметили контрафактный лаваш. Упаковка хлебобулочного изделия была полностью скопирована с оригинала, но продавалась другой фирмой и под другим названием. Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности, позднее "хозяйствующий субъект сделал правильный вывод из ситуации и подал заявку на получение нового товарного знака путем изменения своего товарного знака". Средства бытовой химии
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узбекистан, торговля, товар, рынок, продукты

Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров

17:47 22.08.2021 (обновлено: 18:14 22.08.2021)
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© AP Photo / Matthias Balk/dpa Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Германии
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Matthias Balk/dpa
Иногда на прилавках магазинов можно встретить настоящий контрафакт. Редакция Sputnik Узбекистан составила список недавних случаев, о которых сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. На днях Агентство интеллектуальной собственности обвинило сеть супермаркетов Makro в продаже подделок.
В частности, утверждалось, что в ТРЦ Riviera (Ташкент) на полках магазина представлены контрафактные товары, а именно мороженое Magnum, Магнит, Простоквашино и чай Flecha.
© Агентство по интеллектуальной собственностиФальсифицированная продукция, которая продавалась в супермаркете Makro в ТРЦ Riviera в Ташкенте
Фальсифицированная продукция, которая продавалась в супермаркете Makro в ТРЦ Riviera в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Фальсифицированная продукция, которая продавалась в супермаркете Makro в ТРЦ Riviera в Ташкенте
© Агентство по интеллектуальной собственности
Руководство сети супермаркетов поспешило опровергнуть все обвинения, а также заявило, что информация Агентства не соответствует действительности.
Скандал пока находится в подвешенном состоянии.
Стоит сказать, что специалисты Агентства интеллектуальной собственности регулярно находят на прилавках различных супермаркетов и рынков контрафакт. Причем зачастую производители практически полностью копируют дизайн товара, меняя лишь название.

Гигиенические средства

В магазинах можно увидеть подделки всех мировых марок. Например, бренд Head & Shoulders, специализирующийся на шампунях от перхоти, подделывают под маркой Healders Shampoo.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактный шампунь Healdres shampoo
Контрафактный шампунь Healdres shampoo - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактный шампунь Healdres shampoo
© Агентство по интеллектуальной собственности
В магазинах также можно заметить контрафактную продукцию Pelmalive — это копия бренда Palmolive, который принадлежит международной компании Colgate-Palmolive.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактный шампунь Pelmalive
Контрафактный шампунь Pelmalive - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактный шампунь Pelmalive
© Агентство по интеллектуальной собственности
Один из самых любимых бредов для подделок — Fax и Nivea. На Западе они пользуются большой популярностью.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактные шампуни Nevia и Faxe
Контрафактные шампуни Nevia и Faxe - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактные шампуни Nevia и Faxe
© Агентство по интеллектуальной собственности
Причем какими подделками Fax только не представлен: и "Faxe", и "F&x". Встречаются и другие вариации. В некоторых случаях предприниматели даже не меняют внешний вид товара.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактный шампунь F&x
Контрафактный шампунь F&x - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактный шампунь F&x
© Агентство по интеллектуальной собственности
Обо всех случаях Агентство интеллектуальной собственности информирует на своих официальных страницах.

Сладости

Здесь фантазии предпринимателей также нет предела.
Например, знаменитая марка конфет Raffaello, производимая итальянской компанией Ferrero, на рынке контрафакта получила название "Marsello".
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактные конфеты Marsello
Контрафактные конфеты Marsello - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактные конфеты Marsello
© Агентство по интеллектуальной собственности
Особенно часто любят подделывать известный бренд Kinder.
Встречаются разные названия: так, в ряде регионов Узбекистана на прилавках можно найти "Kidner".
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактные конфеты Kidner
Контрафактные конфеты Kidner - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактные конфеты Kidner
© Агентство по интеллектуальной собственности
В других областях республики встречается продукция с названием "Kindar".
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактная шоколадка Kindar Surprise
Контрафактная шоколадка Kindar Surprise - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактная шоколадка Kindar Surprise
© Агентство по интеллектуальной собственности
В супермаркетах и на рынках также продают популярные советские, а затем и российские шоколадные конфеты "Аленка".
Их с 1965 года производят, в частности, на кондитерской фабрике "Красный Октябрь". Однако в Узбекистане можно встретить совершенно другого производителя, что является нарушением прав собственности.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактная шоколадка "Аленушка"
Контрафактная шоколадка Аленушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактная шоколадка "Аленушка"
© Агентство по интеллектуальной собственности
Бренд кондитерских изделий Alpen Gold также не остался в стороне — его подделывают под маркой "Alpello Gold".
Это, разумеется, вводит покупателя в заблуждение.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактный шоколад Alpello Gold
Контрафактный шоколад Alpello Gold - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактный шоколад Alpello Gold
© Агентство по интеллектуальной собственности
Батончики Twikers стали одним из последних случаев, о которых сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.
Оригинал — шоколадные палочки Twix — производятся американской компанией Mars Incorporated с 1967 года. У продукции есть отличительный дизайн: цвет упаковки, а также шрифт букв.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактная продукция "Twikers"
Контрафактная продукция Twikers - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактная продукция "Twikers"
© Агентство по интеллектуальной собственности

Семечки

Недавно эксперты Агентства интеллектуальной собственности выявили нарушения у отечественного производителя семечек Royal.
Упаковка практически идентична оригинальной, разнятся только названия брендов. Контрафакт выявили в Наманганской области.
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактная продукция ROYAL
Контрафактная продукция ROYAL - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактная продукция ROYAL
© Агентство по интеллектуальной собственности

Хлебобулочные изделия

В Наманганской области на прилавках заметили контрафактный лаваш. Упаковка хлебобулочного изделия была полностью скопирована с оригинала, но продавалась другой фирмой и под другим названием.
Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности, позднее "хозяйствующий субъект сделал правильный вывод из ситуации и подал заявку на получение нового товарного знака путем изменения своего товарного знака".
© Агентство по интеллектуальной собственностиКонтрафактный лаваш Tanlove
Контрафактный лаваш Tanlove - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Контрафактный лаваш Tanlove
© Агентство по интеллектуальной собственности

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