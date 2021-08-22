Общество
Супермаркеты и рынки Узбекистана "ломятся" от подделок: ТОП-10 товаров
17:47 22.08.2021 (обновлено: 18:14 22.08.2021)
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© AP Photo / Matthias Balk/dpa Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Германии
© AP Photo / Matthias Balk/dpa
Иногда на прилавках магазинов можно встретить настоящий контрафакт. Редакция Sputnik Узбекистан составила список недавних случаев, о которых сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. На днях Агентство интеллектуальной собственности обвинило сеть супермаркетов Makro в продаже подделок.
В частности, утверждалось, что в ТРЦ Riviera (Ташкент) на полках магазина представлены контрафактные товары, а именно мороженое Magnum, Магнит, Простоквашино и чай Flecha.
© Агентство по интеллектуальной собственностиФальсифицированная продукция, которая продавалась в супермаркете Makro в ТРЦ Riviera в Ташкенте
Фальсифицированная продукция, которая продавалась в супермаркете Makro в ТРЦ Riviera в Ташкенте
Руководство сети супермаркетов поспешило опровергнуть все обвинения, а также заявило, что информация Агентства не соответствует действительности.
Скандал пока находится в подвешенном состоянии.
Стоит сказать, что специалисты Агентства интеллектуальной собственности регулярно находят на прилавках различных супермаркетов и рынков контрафакт. Причем зачастую производители практически полностью копируют дизайн товара, меняя лишь название.
Гигиенические средства
В магазинах можно увидеть подделки всех мировых марок. Например, бренд Head & Shoulders, специализирующийся на шампунях от перхоти, подделывают под маркой Healders Shampoo.
Контрафактный шампунь Healdres shampoo
В магазинах также можно заметить контрафактную продукцию Pelmalive — это копия бренда Palmolive, который принадлежит международной компании Colgate-Palmolive.
Контрафактный шампунь Pelmalive
Один из самых любимых бредов для подделок — Fax и Nivea. На Западе они пользуются большой популярностью.
Контрафактные шампуни Nevia и Faxe
Причем какими подделками Fax только не представлен: и "Faxe", и "F&x". Встречаются и другие вариации. В некоторых случаях предприниматели даже не меняют внешний вид товара.
Контрафактный шампунь F&x
Обо всех случаях Агентство интеллектуальной собственности информирует на своих официальных страницах.
Сладости
Здесь фантазии предпринимателей также нет предела.
Например, знаменитая марка конфет Raffaello, производимая итальянской компанией Ferrero, на рынке контрафакта получила название "Marsello".
Контрафактные конфеты Marsello
Особенно часто любят подделывать известный бренд Kinder.
Встречаются разные названия: так, в ряде регионов Узбекистана на прилавках можно найти "Kidner".
Контрафактные конфеты Kidner
В других областях республики встречается продукция с названием "Kindar".
Контрафактная шоколадка Kindar Surprise
В супермаркетах и на рынках также продают популярные советские, а затем и российские шоколадные конфеты "Аленка".
Их с 1965 года производят, в частности, на кондитерской фабрике "Красный Октябрь". Однако в Узбекистане можно встретить совершенно другого производителя, что является нарушением прав собственности.
Контрафактная шоколадка "Аленушка"
Бренд кондитерских изделий Alpen Gold также не остался в стороне — его подделывают под маркой "Alpello Gold".
Это, разумеется, вводит покупателя в заблуждение.
Контрафактный шоколад Alpello Gold
Батончики Twikers стали одним из последних случаев, о которых сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.
Оригинал — шоколадные палочки Twix — производятся американской компанией Mars Incorporated с 1967 года. У продукции есть отличительный дизайн: цвет упаковки, а также шрифт букв.
Контрафактная продукция "Twikers"
Семечки
Недавно эксперты Агентства интеллектуальной собственности выявили нарушения у отечественного производителя семечек Royal.
Упаковка практически идентична оригинальной, разнятся только названия брендов. Контрафакт выявили в Наманганской области.
Контрафактная продукция ROYAL
Хлебобулочные изделия
В Наманганской области на прилавках заметили контрафактный лаваш. Упаковка хлебобулочного изделия была полностью скопирована с оригинала, но продавалась другой фирмой и под другим названием.
Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности, позднее "хозяйствующий субъект сделал правильный вывод из ситуации и подал заявку на получение нового товарного знака путем изменения своего товарного знака".
Контрафактный лаваш Tanlove