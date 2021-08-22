https://uz.sputniknews.ru/20210822/v-tashkente-mejdu-stenami-doma-nashli-boevoy-revolver-nagan-1917-goda--foto-20186103.html

В Ташкенте между стенами дома нашли боевой револьвер "Наган" 1917 года — фото

В Ташкенте между стенами дома нашли боевой револьвер "Наган" 1917 года — фото

К оружию также шли 14 патронов. Сотрудники ГУВД изъяли необычную находку. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-22T15:41+0500

2021-08-22T15:41+0500

2021-08-22T15:41+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Ташкенте правоохранительные органы нашли необычный раритет — револьвер начала XX века. По данным ГУВД, оружие обнаружили в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Безопасная столица" в Алмазарском районе. Следователи провели обыск в доме у Хусана Г. и нашли боевой револьвер "Наган" (7,62 мм), произведенный в 1917 году. К оружию также прилагались 14 патронов.Револьвер и патроны были изъяты. Теперь в отношение мужчины заведено уголовное дело по статье "Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами" УК РУз.Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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ташкент, оружие, гувд ташкента