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https://uz.sputniknews.ru/20210822/v-tashkente-mejdu-stenami-doma-nashli-boevoy-revolver-nagan-1917-goda--foto-20186103.html
В Ташкенте между стенами дома нашли боевой револьвер "Наган" 1917 года — фото
В Ташкенте между стенами дома нашли боевой револьвер "Наган" 1917 года — фото
К оружию также шли 14 патронов. Сотрудники ГУВД изъяли необычную находку. 22.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-22T15:41+0500
2021-08-22T15:41+0500
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оружие
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Ташкенте правоохранительные органы нашли необычный раритет — револьвер начала XX века. По данным ГУВД, оружие обнаружили в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Безопасная столица" в Алмазарском районе. Следователи провели обыск в доме у Хусана Г. и нашли боевой револьвер "Наган" (7,62 мм), произведенный в 1917 году. К оружию также прилагались 14 патронов.Револьвер и патроны были изъяты. Теперь в отношение мужчины заведено уголовное дело по статье "Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами" УК РУз.Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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ташкент, оружие, гувд ташкента

В Ташкенте между стенами дома нашли боевой револьвер "Наган" 1917 года — фото

15:41 22.08.2021
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© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРевольвер системы Нагана (Семизарядный револьвер, разработанный и производившийся бельгийскими промышленниками братьями Эмилем и Леоном Наганами для Российской Империи)
Револьвер системы Нагана (Семизарядный револьвер, разработанный и производившийся бельгийскими промышленниками братьями Эмилем и Леоном Наганами для Российской Империи) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
/
Перейти в фотобанк
К оружию также шли 14 патронов. Сотрудники ГУВД изъяли необычную находку.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Ташкенте правоохранительные органы нашли необычный раритет — револьвер начала XX века.
По данным ГУВД, оружие обнаружили в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Безопасная столица" в Алмазарском районе.

"Известно, что житель Алмазарского района 37-летний Отабек Ш. во время ремонтных работ в одном из строительных комплексов, обнаружил между стенами снесенного дома оружие и передал его своему знакомому — уроженцу столичной области 57-летнему Хусану Г.", — говорится в сообщении.

Следователи провели обыск в доме у Хусана Г. и нашли боевой револьвер "Наган" (7,62 мм), произведенный в 1917 году.
К оружию также прилагались 14 патронов.
© ГУВД ТашкентаБоевой револьвер Наган (7,62 мм), произведенный в 1917 году, и 14 боевых патронов
Боевой револьвер Наган (7,62 мм), произведенный в 1917 году, и 14 боевых патронов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2021
Боевой револьвер Наган (7,62 мм), произведенный в 1917 году, и 14 боевых патронов
© ГУВД Ташкента
Револьвер и патроны были изъяты. Теперь в отношение мужчины заведено уголовное дело по статье "Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами" УК РУз.
Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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