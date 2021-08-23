Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"

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На подмосковном полигоне "Алабино" стартовал "Танковый биатлон" - один из конкурсов в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021". В фотоподборке Sputnik - самые яркие моменты из выступлений участников первого дня состязаний и кадры с других полигонов.