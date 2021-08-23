Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"

Российский экипаж выходит на дистанцию. В первый день состязались команды из России, Узбекистана и Китая.
Российский экипаж выходит на дистанцию. В первый день состязались команды из России, Узбекистана и Китая.
Команды Узбекистана (слева) и Китая во время стрельбы по мишеням. На заднем плане – грузовой самолет Ил-76МД.
Команды Узбекистана (слева) и Китая во время стрельбы по мишеням. На заднем плане – грузовой самолет Ил-76МД.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже. Участники первого дня из 15 обязательных мишеней поразили 14.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже. Участники первого дня из 15 обязательных мишеней поразили 14.
Лучшее время заезда - 19 мин. 34 сек. - принадлежит россиянам.
Лучшее время заезда - 19 мин. 34 сек. - принадлежит россиянам.
Китайская сборная пришла к финишу второй.
Танковый экипаж военнослужащих Китая.
Во втором дивизионе состязались команды из Кыргызстана, Лаоса, Мали и Мьянмы. Военнослужащие Мьянмы финишировали первыми с результатом 28 мин. 57 сек.
Во втором дивизионе состязались команды из Кыргызстана, Лаоса, Мали и Мьянмы. Военнослужащие Мьянмы финишировали первыми с результатом 28 мин. 57 сек.
Команда из Кыргызстана на трассе. Кыргызстанцы показали второй результат.
Команда из Кыргызстана на трассе. Кыргызстанцы показали второй результат.
Танк команды военнослужащих Мали во время прохождения водной преграды на полигоне "Алабино". Военнослужащие Мали впервые принимают участие в соревнованиях.
Танк команды военнослужащих Мали во время прохождения водной преграды на полигоне "Алабино". Военнослужащие Мали впервые принимают участие в соревнованиях.
Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино".
Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино".
В Сербии в рамках АрМИ-2021 стартовал конкурс «Страж порядка».
В Сербии в рамках АрМИ-2021 стартовал конкурс «Страж порядка».
Два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» проходят в Кызыле в рамках Армейских международных игр-2021.
Два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» проходят в Кызыле в рамках Армейских международных игр-2021.
В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" расположена статическая экспозиция Международного форума "Армия-2021". На выставке представлен АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна "Калашников".
В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" расположена статическая экспозиция Международного форума "Армия-2021". На выставке представлен АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна "Калашников".
Носимая тепловизионная камера "Катран-СМ", представленная в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021".
Носимая тепловизионная камера "Катран-СМ", представленная в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021".
Десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН (справа), представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот" .
Десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН (справа), представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот" .
Современный тренажер по оказанию первой медицинской помощи на стенде Главного военного медицинского управления.
Современный тренажер по оказанию первой медицинской помощи на стенде Главного военного медицинского управления.
Стенд Русского географического общества.