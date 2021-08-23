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Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"
На подмосковном полигоне "Алабино" стартовал "Танковый биатлон" - один из конкурсов в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021". В фотоподборке... 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, фотолента, узбекистан, кыргызстан, китай, мьянма, арми-2021

Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"

16:14 23.08.2021 (обновлено: 17:27 23.08.2021)
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На подмосковном полигоне "Алабино" стартовал "Танковый биатлон" - один из конкурсов в рамках VII Армейских международных игр "АрМИ-2021". В фотоподборке Sputnik - самые яркие моменты из выступлений участников первого дня состязаний и кадры с других полигонов.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Российский экипаж выходит на дистанцию. В первый день состязались команды из России, Узбекистана и Китая.

Российский экипаж выходит на дистанцию. В первый день состязались команды из России, Узбекистана и Китая. - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Российский экипаж выходит на дистанцию. В первый день состязались команды из России, Узбекистана и Китая.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Команды Узбекистана (слева) и Китая во время стрельбы по мишеням. На заднем плане – грузовой самолет Ил-76МД.

Команды Узбекистана (слева) и Китая во время стрельбы по мишеням. На заднем плане – грузовой самолет Ил-76МД. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Команды Узбекистана (слева) и Китая во время стрельбы по мишеням. На заднем плане – грузовой самолет Ил-76МД.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже. Участники первого дня из 15 обязательных мишеней поразили 14.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже. Участники первого дня из 15 обязательных мишеней поразили 14. - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже. Участники первого дня из 15 обязательных мишеней поразили 14.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Лучшее время заезда - 19 мин. 34 сек. - принадлежит россиянам.

Лучшее время заезда - 19 мин. 34 сек. - принадлежит россиянам. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Лучшее время заезда - 19 мин. 34 сек. - принадлежит россиянам.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Китайская сборная пришла к финишу второй.

Китайская сборная пришла к финишу второй. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Китайская сборная пришла к финишу второй.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Танковый экипаж военнослужащих Китая.

Танковый экипаж военнослужащих Китая. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Танковый экипаж военнослужащих Китая.

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Во втором дивизионе состязались команды из Кыргызстана, Лаоса, Мали и Мьянмы. Военнослужащие Мьянмы финишировали первыми с результатом 28 мин. 57 сек.

Во втором дивизионе состязались команды из Кыргызстана, Лаоса, Мали и Мьянмы. Военнослужащие Мьянмы финишировали первыми с результатом 28 мин. 57 сек. - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Во втором дивизионе состязались команды из Кыргызстана, Лаоса, Мали и Мьянмы. Военнослужащие Мьянмы финишировали первыми с результатом 28 мин. 57 сек.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Команда из Кыргызстана на трассе. Кыргызстанцы показали второй результат.

Команда из Кыргызстана на трассе. Кыргызстанцы показали второй результат. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Команда из Кыргызстана на трассе. Кыргызстанцы показали второй результат.

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Танк команды военнослужащих Мали во время прохождения водной преграды на полигоне "Алабино". Военнослужащие Мали впервые принимают участие в соревнованиях.

Танк команды военнослужащих Мали во время прохождения водной преграды на полигоне &quot;Алабино&quot;. Военнослужащие Мали впервые принимают участие в соревнованиях. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Танк команды военнослужащих Мали во время прохождения водной преграды на полигоне "Алабино". Военнослужащие Мали впервые принимают участие в соревнованиях.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино".

Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса &quot;Танковый биатлон-2021&quot; на полигоне &quot;Алабино&quot;. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне "Алабино".

CC BY 4.0 / Vadim Savitskiy / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

В Сербии в рамках АрМИ-2021 стартовал конкурс «Страж порядка».

В Сербии в рамках АрМИ-2021 стартовал конкурс «Страж порядка». - Sputnik Узбекистан
11/18
CC BY 4.0 / Vadim Savitskiy / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

В Сербии в рамках АрМИ-2021 стартовал конкурс «Страж порядка».

CC BY 4.0 / Vadim Savitskiy / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)Участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии получили оружие и экипировку, необходимые для прохождения испытаний.
Участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии - Sputnik Узбекистан
12/18
CC BY 4.0 / Vadim Savitskiy / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
Участники конкурса «Страж порядка» АрМИ-2021 в Сербии получили оружие и экипировку, необходимые для прохождения испытаний.
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

Два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» проходят в Кызыле в рамках Армейских международных игр-2021.

Два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» проходят в Кызыле в рамках Армейских международных игр-2021. - Sputnik Узбекистан
13/18
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)

Два международных конкурса «Военное ралли» и «Конный марафон» проходят в Кызыле в рамках Армейских международных игр-2021.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" расположена статическая экспозиция Международного форума "Армия-2021". На выставке представлен АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна "Калашников".

В Конгрессно-выставочном центре &quot;Патриот&quot; расположена статическая экспозиция Международного форума &quot;Армия-2021&quot;. На выставке представлен АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна &quot;Калашников&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" расположена статическая экспозиция Международного форума "Армия-2021". На выставке представлен АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна "Калашников".

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Носимая тепловизионная камера "Катран-СМ", представленная в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021".

Носимая тепловизионная камера &quot;Катран-СМ&quot;, представленная в выставочной экспозиции на Международном форуме &quot;АРМИЯ-2021&quot;. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Носимая тепловизионная камера "Катран-СМ", представленная в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021".

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН (справа), представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот" .

Десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН (справа), представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра &quot;Патриот&quot; . - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
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Десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН (справа), представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра "Патриот" .

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Современный тренажер по оказанию первой медицинской помощи на стенде Главного военного медицинского управления.

Современный тренажер по оказанию первой медицинской помощи на стенде Главного военного медицинского управления. - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Современный тренажер по оказанию первой медицинской помощи на стенде Главного военного медицинского управления.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Стенд Русского географического общества.

Стенд Русского географического общества. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Стенд Русского географического общества.

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