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Более 3 млрд сумов потрачено в рамках благотворительного хашара
Более 3 млрд сумов потрачено в рамках благотворительного хашара
В общенациональной акции приняли участие почти 10 миллионов человек, помощь оказана 10 тысячам малоимущих и почти 6 тысячам семей. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T18:18+0500
2021-08-23T18:18+0500
общество
узбекистан
благотворительность
субботник
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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Очередной благотворительный хашар прошел в Узбекистане Во всенародном субботнике приняли участие 9,7 миллионов человек, из них 5,6 миллионов – молодежь, сообщает Министерство по поддержке махалли и семьи в своем Telegram-канале.В рамках благотворительной акции потрачено 3 миллиарда 141 миллион сумов, из них 189 миллионов – из фонда "Махалля". На эти средства отремонтировано более 168 тысяч квадратных метров жилья для 5 947 малообеспеченных семей. Кроме того, оказана материальная помощь 10 296 гражданам, из которых почти 3,5 тысячи – люди с ограниченными возможностями и одинокие пенсионеры.К дню хашара приурочена сдача в эксплуатацию 141 объекта торговли и бытового обслуживания, таких как салоны красоты, библиотеки, торговые точки и производственные цеха, детские спортивные площадки.Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками. Предыдущая акция проводилась в марте в преддверии праздника Навруз. Жители не только сообща убирают территорию, но и перечисляют средства на оказание помощи малоимущим, пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в поддержке.
https://uz.sputniknews.ru/20200315/Zabota-o-prirode--v-Uzbekistane-proshel-vsenarodnyy-blagotvoritelnyy-khashar-13678528.html
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узбекистан, благотворительность, субботник

Более 3 млрд сумов потрачено в рамках благотворительного хашара

18:18 23.08.2021
220
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖенщина подметает улицу
Женщина подметает улицу - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В общенациональной акции приняли участие почти 10 миллионов человек, помощь оказана 10 тысячам малоимущих и почти 6 тысячам семей.
ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Очередной благотворительный хашар прошел в Узбекистане Во всенародном субботнике приняли участие 9,7 миллионов человек, из них 5,6 миллионов – молодежь, сообщает Министерство по поддержке махалли и семьи в своем Telegram-канале.
В рамках благотворительной акции потрачено 3 миллиарда 141 миллион сумов, из них 189 миллионов – из фонда "Махалля". На эти средства отремонтировано более 168 тысяч квадратных метров жилья для 5 947 малообеспеченных семей. Кроме того, оказана материальная помощь 10 296 гражданам, из которых почти 3,5 тысячи – люди с ограниченными возможностями и одинокие пенсионеры.
По всей стране проходили субботники.

• благоустроено и продезинфицировано более 14 тысяч гектаров площадей,

• вывезено более 12 тысяч тонн мусора;

• расчищено 12 тысяч каналов и канав;

• благоустроено и приведено в порядок 9287 кладбищ и 711 мест поклонения;

• побелено и обрезано более 5,2 млн деревьев.

К дню хашара приурочена сдача в эксплуатацию 141 объекта торговли и бытового обслуживания, таких как салоны красоты, библиотеки, торговые точки и производственные цеха, детские спортивные площадки.

Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками. Предыдущая акция проводилась в марте в преддверии праздника Навруз. Жители не только сообща убирают территорию, но и перечисляют средства на оказание помощи малоимущим, пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в поддержке.
Жители Ташкента убирают территорию - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2020
Фото
С заботой о природе: в Узбекистане прошел всенародный благотворительный хашар
15 марта 2020, 18:52
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