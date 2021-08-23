https://uz.sputniknews.ru/20210823/bolee-3-mlrd-sumov-potracheno-v-ramkax-blagotvoritelnogo-xashara-20203570.html

Более 3 млрд сумов потрачено в рамках благотворительного хашара

Более 3 млрд сумов потрачено в рамках благотворительного хашара

В общенациональной акции приняли участие почти 10 миллионов человек, помощь оказана 10 тысячам малоимущих и почти 6 тысячам семей. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T18:18+0500

2021-08-23T18:18+0500

2021-08-23T18:18+0500

общество

узбекистан

благотворительность

субботник

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ТАШКЕНТ, 23 авг – Sputnik. Очередной благотворительный хашар прошел в Узбекистане Во всенародном субботнике приняли участие 9,7 миллионов человек, из них 5,6 миллионов – молодежь, сообщает Министерство по поддержке махалли и семьи в своем Telegram-канале.В рамках благотворительной акции потрачено 3 миллиарда 141 миллион сумов, из них 189 миллионов – из фонда "Махалля". На эти средства отремонтировано более 168 тысяч квадратных метров жилья для 5 947 малообеспеченных семей. Кроме того, оказана материальная помощь 10 296 гражданам, из которых почти 3,5 тысячи – люди с ограниченными возможностями и одинокие пенсионеры.К дню хашара приурочена сдача в эксплуатацию 141 объекта торговли и бытового обслуживания, таких как салоны красоты, библиотеки, торговые точки и производственные цеха, детские спортивные площадки.Благотворительные хашары проводятся в Узбекистане регулярно перед крупными праздниками. Предыдущая акция проводилась в марте в преддверии праздника Навруз. Жители не только сообща убирают территорию, но и перечисляют средства на оказание помощи малоимущим, пенсионерам, инвалидам и другим людям, нуждающимся в поддержке.

https://uz.sputniknews.ru/20200315/Zabota-o-prirode--v-Uzbekistane-proshel-vsenarodnyy-blagotvoritelnyy-khashar-13678528.html

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узбекистан, благотворительность, субботник