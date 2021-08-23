https://uz.sputniknews.ru/20210823/doch-zvezdy-rano-shodievoy-pokazala-roskoshnye-naryady-na-kelin-salom--video-20191868.html
Дочь звезды Рано Шодиевой показала роскошные наряды на келин-салом — видео
Дочь звезды Рано Шодиевой показала роскошные наряды на келин-салом — видео
На днях девушка забрала из салона национальную одежду, расшитую золотом. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T10:35+0500
2021-08-23T10:35+0500
2021-08-23T10:35+0500
общество
узбекистан
одежда
свадьба
шоу-бизнес
актриса
наряды
национальные наряды
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Жизнь узбекской актрисы Рано Шодиевой наполнена радостными событиями: в начале июля звезда сообщила о скорой свадьбе сына.Теперь же семья Шодиевых выдает замуж дочь Рахшону. Девушка получила предложение руки и сердца чуть больше месяца назад. Актриса тогда поделилась радостной новостью с поклонниками. Трогательные снимки Шодиева сопроводила словами о том, что "благодарна, что дожила до таких дней".Мать и дочь активно делились моментами предсвадебных хлопот. Накануне Рахшона показала показала подписчикам свои роскошные наряды на келин-салом.Поклонники пришли в восторг, увидев красивые чапаны из адрасового материала, расшитого золотом.Известно, что торжество состоится сегодня, 23 августа — именно эта дата указана на пригласительных, которые молодожены разослали гостям.
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узбекистан, одежда, свадьба, шоу-бизнес, актриса, наряды, национальные наряды
Дочь звезды Рано Шодиевой показала роскошные наряды на келин-салом — видео
На днях девушка забрала из салона национальную одежду, расшитую золотом.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Жизнь узбекской актрисы Рано Шодиевой наполнена радостными событиями: в начале июля звезда сообщила о скорой свадьбе сына.
Теперь же семья Шодиевых выдает замуж дочь Рахшону. Девушка получила предложение руки и сердца чуть больше месяца назад.
Актриса тогда поделилась радостной новостью с поклонниками. Трогательные снимки Шодиева сопроводила словами о том, что "благодарна, что дожила до таких дней".
"Моя доченька, счастья тебе, будьте счастливой семьей. Я всегда буду молиться о вас. Пусть бог всегда бережет вас", — писала актриса в Insagram.
Мать и дочь активно делились моментами предсвадебных хлопот.
Накануне Рахшона показала показала подписчикам свои роскошные наряды на келин-салом.
Поклонники пришли в восторг, увидев красивые чапаны из адрасового материала, расшитого золотом.
Известно, что торжество состоится сегодня, 23 августа — именно эта дата указана на пригласительных, которые молодожены разослали гостям.