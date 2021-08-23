https://uz.sputniknews.ru/20210823/v-uzbekistane-startoval-konkurs-voennyx-medikov--video-minoborony-rf-20190952.html

В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ

В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ

На церемонии открытия присутствовало военное командование РФ, а также министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На базе горного полигона Фориш в Узбекистане в воскресенье состоялось открытие международного конкурса "Военно-медицинская эстафета".Состязания проходят в рамках Армейских международных игр-2021, сообщили в Минобороны РФ.В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.В церемонии открытия конкурса приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин. Также на мероприятии присутствовал министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.В месте проведения конкурса на базе центра Фориш выстроен тематический квартал, собравший все регионы и главные достопримечательности Узбекистана.Всего выставлено 14 национальных экспозиций, посвященных 12 регионам страны, в том числе имеющим статус субъектов страны, Республике Каракалпакстан и городу Ташкент.

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соревнования, армия, военнослужащие