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Очередные Международные Армейские игры стартовали 22 августа и продлятся до 1 сентября. В этом году состязания проходят в 11 странах. Более 280 команд из 42 государств мира продемонстрируют боевую выучку и волю к победе.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/v-uzbekistane-startoval-konkurs-voennyx-medikov--video-minoborony-rf-20190952.html
В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ
В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ
На церемонии открытия присутствовало военное командование РФ, а также министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T08:38+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На базе горного полигона Фориш в Узбекистане в воскресенье состоялось открытие международного конкурса "Военно-медицинская эстафета".Состязания проходят в рамках Армейских международных игр-2021, сообщили в Минобороны РФ.В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.В церемонии открытия конкурса приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин. Также на мероприятии присутствовал министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.В месте проведения конкурса на базе центра Фориш выстроен тематический квартал, собравший все регионы и главные достопримечательности Узбекистана.Всего выставлено 14 национальных экспозиций, посвященных 12 регионам страны, в том числе имеющим статус субъектов страны, Республике Каракалпакстан и городу Ташкент.
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соревнования, армия, военнослужащие

В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ

08:38 23.08.2021 (обновлено: 09:02 23.08.2021)
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© Минобороны РФКонкурс "Военно-медицинская эстафета"
Конкурс Военно-медицинская эстафета - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Минобороны РФ
На церемонии открытия присутствовало военное командование РФ, а также министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На базе горного полигона Фориш в Узбекистане в воскресенье состоялось открытие международного конкурса "Военно-медицинская эстафета".
Состязания проходят в рамках Армейских международных игр-2021, сообщили в Минобороны РФ.
"Первые состязания военных медиков начнутся в понедельник. Им предстоит пройти специальную трассу с естественными и искусственными препятствиями, показать навыки вождения медицинской спецтехники по пересеченной местности, отработать элементы эвакуации раненых с поля боя, выполнить переправу раненого через водную преграду, оказать первую медицинскую помощь", — рассказали в ведомстве.
В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.
В церемонии открытия конкурса приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
Также на мероприятии присутствовал министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.
В месте проведения конкурса на базе центра Фориш выстроен тематический квартал, собравший все регионы и главные достопримечательности Узбекистана.
Всего выставлено 14 национальных экспозиций, посвященных 12 регионам страны, в том числе имеющим статус субъектов страны, Республике Каракалпакстан и городу Ташкент.
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