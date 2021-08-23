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В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ
В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ
На церемонии открытия присутствовало военное командование РФ, а также министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T08:38+0500
2021-08-23T08:38+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На базе горного полигона Фориш в Узбекистане в воскресенье состоялось открытие международного конкурса "Военно-медицинская эстафета".Состязания проходят в рамках Армейских международных игр-2021, сообщили в Минобороны РФ.В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.В церемонии открытия конкурса приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин. Также на мероприятии присутствовал министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.В месте проведения конкурса на базе центра Фориш выстроен тематический квартал, собравший все регионы и главные достопримечательности Узбекистана.Всего выставлено 14 национальных экспозиций, посвященных 12 регионам страны, в том числе имеющим статус субъектов страны, Республике Каракалпакстан и городу Ташкент.
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соревнования, армия, военнослужащие
В Узбекистане стартовал конкурс военных медиков — видео Минобороны РФ
08:38 23.08.2021 (обновлено: 09:02 23.08.2021)
На церемонии открытия присутствовало военное командование РФ, а также министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. На базе горного полигона Фориш в Узбекистане в воскресенье состоялось открытие международного конкурса "Военно-медицинская эстафета".
Состязания проходят в рамках Армейских международных игр-2021, сообщили в Минобороны РФ.
"Первые состязания военных медиков начнутся в понедельник. Им предстоит пройти специальную трассу с естественными и искусственными препятствиями, показать навыки вождения медицинской спецтехники по пересеченной местности, отработать элементы эвакуации раненых с поля боя, выполнить переправу раненого через водную преграду, оказать первую медицинскую помощь", — рассказали в ведомстве.
В эстафете в этом году принимают участие восемь стран: Россия, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам, Мьянма, Китай и Палестина.
В церемонии открытия конкурса приняли участие замминистра обороны РФ Тимур Иванов и начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
Также на мероприятии присутствовал министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов.
В месте проведения конкурса на базе центра Фориш выстроен тематический квартал, собравший все регионы и главные достопримечательности Узбекистана.
Всего выставлено 14 национальных экспозиций, посвященных 12 регионам страны, в том числе имеющим статус субъектов страны, Республике Каракалпакстан и городу Ташкент.