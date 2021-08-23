https://uz.sputniknews.ru/20210823/vajno-ne-dopustit-popadanie-radikalnogo-islamizma-v-strany-odkb---peskov-20202099.html

Важно не допустить попадания радикального исламизма в страны ОДКБ - Песков

Важно не допустить попадания радикального исламизма в страны ОДКБ - Песков

Государства-члены ОДКБ до 16 сентября выработают ответные меры на угрозы, исходящие от Афганистана. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-23T16:39+0500

2021-08-23T16:39+0500

2021-08-23T18:19+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

одкб

наблюдатели

саммит

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В ходе саммита ОДКБ, который проходит сегодня в формате видеоконференцсвязи, участники обсудили ситуацию в Афганистане. Председательствует на встрече президент Таджикистана Эмомали Рахмон.В качестве наблюдателя на Саммите присутствует и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Стороны договорились провести в Кыргызстане учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ с 1 по 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства иностранных дел этой республики.Государства-члены ОДКБ до 16 сентября выработают ответные меры на угрозы, исходящие от Афганистана.Важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма в страны ОДКБ и пресекать вербовку граждан соседних стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. С таким заявлением выступил перед СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Участники саммита также высказали озабоченность тем, что в Афганистане сильную позицию сохраняет ИГ*.Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной: в середине августа члены "Талибана"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он выразился, "предотвратить бойню". Однако позже выступил с заявлением из ОАЭ о том, что вскоре вернется на свою родину.Представитель же политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-indiya-i-kitay-gotovyatsya-voyti-v-afganistan-20195170.html

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