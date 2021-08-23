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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210823/vajno-ne-dopustit-popadanie-radikalnogo-islamizma-v-strany-odkb---peskov-20202099.html
Важно не допустить попадания радикального исламизма в страны ОДКБ - Песков
Важно не допустить попадания радикального исламизма в страны ОДКБ - Песков
Государства-члены ОДКБ до 16 сентября выработают ответные меры на угрозы, исходящие от Афганистана. 23.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-23T16:39+0500
2021-08-23T18:19+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
одкб
наблюдатели
саммит
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В ходе саммита ОДКБ, который проходит сегодня в формате видеоконференцсвязи, участники обсудили ситуацию в Афганистане. Председательствует на встрече президент Таджикистана Эмомали Рахмон.В качестве наблюдателя на Саммите присутствует и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Стороны договорились провести в Кыргызстане учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ с 1 по 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства иностранных дел этой республики.Государства-члены ОДКБ до 16 сентября выработают ответные меры на угрозы, исходящие от Афганистана.Важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма в страны ОДКБ и пресекать вербовку граждан соседних стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. С таким заявлением выступил перед СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Участники саммита также высказали озабоченность тем, что в Афганистане сильную позицию сохраняет ИГ*.Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной: в середине августа члены "Талибана"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он выразился, "предотвратить бойню". Однако позже выступил с заявлением из ОАЭ о том, что вскоре вернется на свою родину.Представитель же политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210823/rossiya-indiya-i-kitay-gotovyatsya-voyti-v-afganistan-20195170.html
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узбекистан, одкб, наблюдатели, саммит

Важно не допустить попадания радикального исламизма в страны ОДКБ - Песков

16:39 23.08.2021 (обновлено: 18:19 23.08.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц ОДКБ
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Государства-члены ОДКБ до 16 сентября выработают ответные меры на угрозы, исходящие от Афганистана.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В ходе саммита ОДКБ, который проходит сегодня в формате видеоконференцсвязи, участники обсудили ситуацию в Афганистане. Председательствует на встрече президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В качестве наблюдателя на Саммите присутствует и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Стороны договорились провести в Кыргызстане учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ с 1 по 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства иностранных дел этой республики.
Государства-члены ОДКБ до 16 сентября выработают ответные меры на угрозы, исходящие от Афганистана.
Важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма в страны ОДКБ и пресекать вербовку граждан соседних стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета. С таким заявлением выступил перед СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема афганского наркотрафика, поэтому и по линии ОДКБ очень внимательно предстоит отслеживать то, как будут развиваться события в этом плане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
Участники саммита также высказали озабоченность тем, что в Афганистане сильную позицию сохраняет ИГ*.
Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2021
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Напомним, ситуация в Афганистане остается напряженной: в середине августа члены "Талибана"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он выразился, "предотвратить бойню". Однако позже выступил с заявлением из ОАЭ о том, что вскоре вернется на свою родину.
Представитель же политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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