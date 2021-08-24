https://uz.sputniknews.ru/20210824/chto-vnutri-u-tysyacheletney-chinary--neobychnoe-derevo-pamyatnik-20220534.html

Что внутри у тысячелетней чинары — необычное дерево-памятник

Что внутри у тысячелетней чинары — необычное дерево-памятник

В местечке Сайроб в Сурхандарьинской области растет огромный платан, который стал настоящей святыней для местных жителей. В разные годы внутри дерева... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T17:44+0500

2021-08-24T17:44+0500

2021-08-24T17:44+0500

видео

узбекистан

сурхандарьинская область

музей

деревья

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Сейчас раскидистая чинара, которой уже более 950 лет, украшает местное селение и служит главным центром притяжения и всей культурной жизни. У многовекового платана проходят свадьбы и национальные торжества, а в дупле дерева открыт этнографический музей.Размеры внутреннего пространства вполне позволяют - диаметр дупла около 3,5 метров, а высота потолка - почти 7 метров. Дерево дарит свою тень всем гостям и случайным путникам. Размах кроны гиганта составляет 21 метр, а длина корней около 16.Рядом с чинарой небольшой водоем с кристально чистой водой и редкими рыбами. Местные жители считают их священными.Подробнее об уникальном памятнике природы смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20151027/871985.html

узбекистан

сурхандарьинская область

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, сурхандарьинская область, музей, деревья