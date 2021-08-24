Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210824/chto-vnutri-u-tysyacheletney-chinary--neobychnoe-derevo-pamyatnik-20220534.html
Что внутри у тысячелетней чинары — необычное дерево-памятник
Что внутри у тысячелетней чинары — необычное дерево-памятник
В местечке Сайроб в Сурхандарьинской области растет огромный платан, который стал настоящей святыней для местных жителей. В разные годы внутри дерева... 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T17:44+0500
2021-08-24T17:44+0500
видео
узбекистан
сурхандарьинская область
музей
деревья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20219993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb67179e733ed9b3e70d0a702c6f9926.jpg
Сейчас раскидистая чинара, которой уже более 950 лет, украшает местное селение и служит главным центром притяжения и всей культурной жизни. У многовекового платана проходят свадьбы и национальные торжества, а в дупле дерева открыт этнографический музей.Размеры внутреннего пространства вполне позволяют - диаметр дупла около 3,5 метров, а высота потолка - почти 7 метров. Дерево дарит свою тень всем гостям и случайным путникам. Размах кроны гиганта составляет 21 метр, а длина корней около 16.Рядом с чинарой небольшой водоем с кристально чистой водой и редкими рыбами. Местные жители считают их священными.Подробнее об уникальном памятнике природы смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20151027/871985.html
узбекистан
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20219993_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed1232329d7e8d2c0437bfd5bfb7031e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, сурхандарьинская область, музей, деревья

Что внутри у тысячелетней чинары — необычное дерево-памятник

17:44 24.08.2021
778
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
В местечке Сайроб в Сурхандарьинской области растет огромный платан, который стал настоящей святыней для местных жителей. В разные годы внутри дерева располагались школа, магазин и даже штаб полка Красной армии.
Сейчас раскидистая чинара, которой уже более 950 лет, украшает местное селение и служит главным центром притяжения и всей культурной жизни. У многовекового платана проходят свадьбы и национальные торжества, а в дупле дерева открыт этнографический музей.
1060 летний чинар - платан, в Ургуте. Самаркандская область - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2015
Культура
Гостеприимный чинар: школа и чайхана внутри тысячелетнего дерева
27 октября 2015, 18:57
1714
Размеры внутреннего пространства вполне позволяют - диаметр дупла около 3,5 метров, а высота потолка - почти 7 метров. Дерево дарит свою тень всем гостям и случайным путникам. Размах кроны гиганта составляет 21 метр, а длина корней около 16.
Рядом с чинарой небольшой водоем с кристально чистой водой и редкими рыбами. Местные жители считают их священными.
Подробнее об уникальном памятнике природы смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
500000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:23Посол Германии поблагодарил Узбекистан за эвакуацию дипперсонала из Афганистана
20:10Эвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа
19:55Раз в два года в Узбекистане будет проходить международный форум гончаров
19:11Камилов обсудил Афганистан с новым послом Швейцарии
19:02Украина: юбилей кризиса
18:52Президент продлил мораторий на вырубку деревьев до 2024 года
18:50Больше бригад, быстрее помощь: Минздрав об улучшении службы "103"
17:48С начала года Узбекистан продал в РФ текстиль более чем на полмиллиарда долларов
17:44Что внутри у тысячелетней чинары — необычное дерево-памятник
17:44Россия не хочет видеть американских военных в ЦА – Лавров
17:11Националистам въезд запрещен: Хинштейн о законопроекте
17:03Только щепки летят: президент уволил главу Госкомэкологии за вырубку деревьев
16:18Узбекистан ждет от "Талибана"* пресечения наркотрафика из Афганистана
16:15Спасатели вытащили водителя из искореженного в ДТП грузовика — видео
15:52Мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в Петербурге
15:39Кровавая цензура: репрессии и "охота на ведьм" по-украински
15:36Один из столичных районов преобразуют в инновационную зону
15:10В Узбекистане создан пятый клуб по поло
15:05В Узбекистане создается Академия труда и социальных отношений
14:22Эксперт назвал условия возможного успеха коалиционного правительства Афганистана