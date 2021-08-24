https://uz.sputniknews.ru/20210824/evakuatsiyu-iz-aeroporta-kabula-zapretyat-posle-31-avgusta-20223316.html

Эвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа

Эвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа

Талибы потребовали от США вывести до 31 августа свои войска из Афганистана, в противном случае будут иметь место негативные последствия. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

эвакуация

аэропорт

кабул

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид выступил на пресс-конференции и назвал дату прекращения эвакуации из аэропорта Кабула. По это словам, процесс остановится после 31 августа.Муджахид подчеркнул, что дорога к воздушной гавани столицы Афганистана уже перекрыта талибами* – проезд по этому пути разрешен лишь иностранцам. Ранее талибы* заявили, что до 31 августа США должны вывести свои войска из Афганистана, а продление сроков эвакуации будет иметь негативные последствия.Захват талибами* власти в АфганистанеОбстановка в Афганистане напряженная: талибы* захватили власть. Президент Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда заявил о своем намерении вернуться в скором времени, чтобы продолжить борьбу.Представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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