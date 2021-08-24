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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/evakuatsiyu-iz-aeroporta-kabula-zapretyat-posle-31-avgusta-20223316.html
Эвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа
Эвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа
Талибы потребовали от США вывести до 31 августа свои войска из Афганистана, в противном случае будут иметь место негативные последствия. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T20:10+0500
2021-08-24T20:10+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
эвакуация
аэропорт
кабул
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид выступил на пресс-конференции и назвал дату прекращения эвакуации из аэропорта Кабула. По это словам, процесс остановится после 31 августа.Муджахид подчеркнул, что дорога к воздушной гавани столицы Афганистана уже перекрыта талибами* – проезд по этому пути разрешен лишь иностранцам. Ранее талибы* заявили, что до 31 августа США должны вывести свои войска из Афганистана, а продление сроков эвакуации будет иметь негативные последствия.Захват талибами* власти в АфганистанеОбстановка в Афганистане напряженная: талибы* захватили власть. Президент Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда заявил о своем намерении вернуться в скором времени, чтобы продолжить борьбу.Представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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афганистан, эвакуация, аэропорт, кабул

Эвакуацию из аэропорта Кабула запретят после 31 августа

20:10 24.08.2021
299
© AP Photo / Shekib RahmaniСотни людей собрались возле транспортного самолета C-17 ВВС США на периметре международного аэропорта в Кабуле
Сотни людей собрались возле транспортного самолета C-17 ВВС США на периметре международного аэропорта в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Талибы потребовали от США вывести до 31 августа свои войска из Афганистана, в противном случае будут иметь место негативные последствия.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид выступил на пресс-конференции и назвал дату прекращения эвакуации из аэропорта Кабула. По это словам, процесс остановится после 31 августа.
Муджахид подчеркнул, что дорога к воздушной гавани столицы Афганистана уже перекрыта талибами* – проезд по этому пути разрешен лишь иностранцам.
Ранее талибы* заявили, что до 31 августа США должны вывести свои войска из Афганистана, а продление сроков эвакуации будет иметь негативные последствия.

Захват талибами* власти в Афганистане

Обстановка в Афганистане напряженная: талибы* захватили власть. Президент Гани бежал из страны в ОАЭ, откуда заявил о своем намерении вернуться в скором времени, чтобы продолжить борьбу.
Представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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