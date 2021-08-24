Как кризис в Афганистане сказался на поставках узбекского электричества

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов киловатт-час электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати".

Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки.