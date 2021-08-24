Как кризис в Афганистане сказался на поставках узбекского электричества

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в Афганистан в обычном режиме, несмотря на нестабильную ситуацию в соседней стране.Об этом РИА Новости сообщил представитель Минэнерго РУз.Представитель Минэнерго уточнил, что в летние месяцы афганская сторона традиционно сокращает потребление электроэнергии из Узбекистана из-за увеличения импорта из Таджикистана.Ранее афганские СМИ и DABS регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии из-за регулярных боевых действий между войсками правительства Афганистана и "Талибаном"*.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Представителю Минэнерго РУз задали вопрос о возможной приостановке или перебоях в поставках электроэнергии из-за напряженной обстановки в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узбекистан продолжает поставлять электроэнергию в Афганистан в обычном режиме, несмотря на нестабильную ситуацию в соседней стране.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Минэнерго РУз.
"Поставки электроэнергии продолжаются, проблем нет", — сказал источник.
Представитель Минэнерго уточнил, что в летние месяцы афганская сторона традиционно сокращает потребление электроэнергии из Узбекистана из-за увеличения импорта из Таджикистана.
Поставки узбекского электричества в Афганистан
Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов киловатт-час электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати".
Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки.
Ранее афганские СМИ и DABS регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии из-за регулярных боевых действий между войсками правительства Афганистана и "Талибаном"*.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран