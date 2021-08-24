https://uz.sputniknews.ru/20210824/munojat-yulchievoy-prisvoeno-zvanie-geroya-uzbekistana-20225185.html

Муножат Йулчиевой присвоено звание Героя Узбекистана

Муножат Йулчиевой присвоено звание Героя Узбекистана

Вместе с известной исполнительницей награды удостоены еще три человека: Мухамад Ахмедов, Шавкат Аюпов и Ибрагим Гафуров. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T21:51+0500

2021-08-24T21:51+0500

2021-08-24T21:52+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

награда

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении Народной артистке Узбекистана Муножат Йулчиевой звания “Ўзбекистон Қаҳрамони” (“Герой Узбекистана”), следует из документа, опубликованного на сайте главы государства.Вместе с известной исполнительницей в указе фигурируют имена еще трех человек: руководителя фермерского хозяйства “Маданият Муҳаммад Исмат” Бухарского района, Бухарской области Мухамада Ахмедова, директора Института математики Академии наук РУз Шавката Аюпова и члена Союза писателей Узбекистана, ученого-литературоведа Ибрагима Гафурова.Согласно официальной формулировке, награда присваивается за:“...большие заслуги в деле укрепления экономического потенциала нашей страны, повышения её международного авторитета, обеспечения процветания Родины и благополучия жизни народа, инициативность в процессе осуществляемых в последние годы в Новом Узбекистане динамичных и коренных реформ, самоотверженный труд на благо государства и народа, многолетнюю плодотворную и образцовую деятельность в производственной и социально-духовной сферах, большой вклад в воспитание нашей молодежи в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни страны”.Вместе со званием награжденным вручается высший знак – медаль “Олтин юлдуз” (“Золотая звезда”).

https://uz.sputniknews.ru/20160823/3576133.html

https://uz.sputniknews.ru/20150825/301659.html

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