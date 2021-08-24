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Нарушены мои права интеллектуальной собственности — как взыскать ущерб?
Нарушены мои права интеллектуальной собственности — как взыскать ущерб?
Куда обратиться, а также какие расходы следует предусмотреть, читайте в обзоре. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T10:26+0500
2021-08-24T10:26+0500
общество
узбекистан
постановление
закон
права
собственность
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На обсуждение вынесен проект постановления правительства, в котором прописан порядок определения и возмещения причиненных правообладателю объекта интеллектуальной собственности фактического ущерба и упущенной выгоды вследствие нарушения данных прав.Документ стимулирует участников гражданско-правовых отношений к законному использованию интеллектуальной собственности, а также призван предотвращать подобные нарушения.Мои права нарушены. Что делать?Согласно проекту, правообладатель может обратиться в компетентные госорганы, чтобы восстановить свои права, определить размер причиненного ему ущерба и возместить его.Однако этот порядок не ограничивает право правообладателей обращаться напрямую в суд для защиты своих прав.Размер ущерба, причиненного в результате нарушения права на объект интеллектуальной собственности, определяется по соглашению между правообладателем и нарушителем. В случае отсутствия взаимной договоренности размер ущерба определяется в судебном порядке объемом контрафактной продукции, услуг и работ, произведенных и проданных в результате незаконного использования такого объекта.За что придется заплатитьДля восстановления нарушенных прав следует возместить следующие виды расходов:Принятым на днях законом внесены изменения в закон "Об авторском праве и смежных правах" в статью о сроке действия авторского права. В частности, оно действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей и другими законами (по действующему закону — в течение 50 лет).Одним из способов защиты авторского права и смежных прав являются выплаты компенсации в размере от 20 до 1 000 БРВ вместо возмещения убытков, выплачиваемой независимо от факта причинения убытков, исходя из характера нарушения и степени вины нарушителя с учетом обычаев делового оборота.
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узбекистан, постановление, закон, права, собственность

Нарушены мои права интеллектуальной собственности — как взыскать ущерб?

10:26 24.08.2021
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© Pixabay / ElisaRivaМозги
Мозги - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Pixabay / ElisaRiva
Куда обратиться, а также какие расходы следует предусмотреть, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. На обсуждение вынесен проект постановления правительства, в котором прописан порядок определения и возмещения причиненных правообладателю объекта интеллектуальной собственности фактического ущерба и упущенной выгоды вследствие нарушения данных прав.
Документ стимулирует участников гражданско-правовых отношений к законному использованию интеллектуальной собственности, а также призван предотвращать подобные нарушения.

Мои права нарушены. Что делать?

Согласно проекту, правообладатель может обратиться в компетентные госорганы, чтобы восстановить свои права, определить размер причиненного ему ущерба и возместить его.
Однако этот порядок не ограничивает право правообладателей обращаться напрямую в суд для защиты своих прав.
Размер ущерба, причиненного в результате нарушения права на объект интеллектуальной собственности, определяется по соглашению между правообладателем и нарушителем.
В случае отсутствия взаимной договоренности размер ущерба определяется в судебном порядке объемом контрафактной продукции, услуг и работ, произведенных и проданных в результате незаконного использования такого объекта.

За что придется заплатить

Для восстановления нарушенных прав следует возместить следующие виды расходов:
связанные со сбором доказательств и с экспертизой;
судебные издержки;
административные расходы (включая нотариальное заверение);
все расходы, связанные с правовой защитой (адвокат, квалифицированная консультативная юридическая помощь и т. д.).
Принятым на днях законом внесены изменения в закон "Об авторском праве и смежных правах" в статью о сроке действия авторского права.
В частности, оно действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей и другими законами (по действующему закону — в течение 50 лет).
Одним из способов защиты авторского права и смежных прав являются выплаты компенсации в размере от 20 до 1 000 БРВ вместо возмещения убытков, выплачиваемой независимо от факта причинения убытков, исходя из характера нарушения и степени вины нарушителя с учетом обычаев делового оборота.
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