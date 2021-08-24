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https://uz.sputniknews.ru/20210824/naznacheny-dva-dopolnitelnyx-poezda-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-20207589.html
Назначены два дополнительных поезда для вывоза узбекистанцев из России
Назначены два дополнительных поезда для вывоза узбекистанцев из России
Первый состав (из Волжского) отправится 27 августа, второй (из Тольятти) — 30 августа. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T09:46+0500
2021-08-24T09:56+0500
общество
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ташкент
поезд
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца августа организует два поезда в Самарскую и Волгоградскую области России, чтобы вывезти в страну граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса.Поезд из Волжского отправится 27 августа в 20.57 мск, из Тольятти – 30 августа в 11.35 мск (12.35 по местному времени). С мая 2020 года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах. В начале этого мая "Узбекистон темир йуллари" направили в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами.
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узбекистан, ташкент, поезд, узбекистон темир йуллари, мигранты, трудовые мигранты

Назначены два дополнительных поезда для вывоза узбекистанцев из России

09:46 24.08.2021 (обновлено: 09:56 24.08.2021)
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© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПосадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
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Первый состав (из Волжского) отправится 27 августа, второй (из Тольятти) — 30 августа.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца августа организует два поезда в Самарскую и Волгоградскую области России, чтобы вывезти в страну граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса.
"В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало дополнительные специальные пассажирские поезда сообщением Волжский—Ташкент и Тольятти—Ташкент", — говорится в сообщении.
Поезд из Волжского отправится 27 августа в 20.57 мск, из Тольятти – 30 августа в 11.35 мск (12.35 по местному времени).
"Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов", — добавили в компании.
С мая 2020 года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах.
В начале этого мая "Узбекистон темир йуллари" направили в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении регулярного пассажирского сообщения с этими странами.
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