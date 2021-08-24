В АО "Узжелдорпас" объявили набор девушек-проводниц — каковы критерии?

С 25 августа по 25 сентября электронные анкеты претенденток – только девушек, на должность стюард (проводница) будут приниматься по электронному адресу uzjeldorpass@inbox.uz или в мессенджере Telegram по номеру +998-90-957-78-74.

К резюме должны быть прикреплены фото размерами 3х4 и 10х15 (в полный рост). Изображение должно быть цветным, четким, девушка должна быть строго в анфас, на голубом или белом фоне.