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В АО "Узжелдорпас" объявили набор девушек-проводниц — каковы критерии?
В АО "Узжелдорпас" объявили набор девушек-проводниц — каковы критерии?
Девушкам, которые успешно пройдут конкурсный отбор предстоит еще медицинское обследование. Требования к их состоянию здоровья - повышенные. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T12:41+0500
2021-08-24T12:42+0500
общество
узбекистан
высокоскоростной поезд
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Какой должна быть проводница высокоскоростного поезда? Что она должна знать и как выглядеть? О критериях отбора на эту должность рассказали в АО "O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi" - в компании объявили набор девушек: то ли решили обновить состав сотрудниц, то ли - набрать дополнительно из-за увеличившегося количества внутренних ж/д рейсов.Рассматриваться будут лишь документы гражданок Узбекистана от 20 до 30 лет. Соискательницы должны быть образованы: не ниже среднего специального профессионального образования (академический лицей или профессиональный колледж). Знание государственного, русского и английского языков - обязательны. Владение другими иностранными языками приветствуется.При этом ищут стройных девушек - ростом от 165 см до 175 см, вес должен соответствовать. Внешних видимых дефектов лица быть не должно, также как и зубных коронок из желтого и белого металлов, пирсинга и татуировок. Стрижка и прическа - классические. Речь - поставленная, дикция - четкая.Копии каких документов понадобятся при подаче анкеты:Отдельное внимание при отборе уделят общему развитию и кругозору кандидаток. Им нужно хорошо знать историю и географию Узбекистана и других стран мира, расположение памятников старины и достопримечательностей, биографии национальных героев. Девушкам, которые успешно пройдут конкурсный отбор предстоит еще медицинское обследование. Требования к их состоянию здоровья - повышенные.О зарплате будущих проводниц и графике их работы в АО не сообщили.
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узбекистан, высокоскоростной поезд

В АО "Узжелдорпас" объявили набор девушек-проводниц — каковы критерии?

12:41 24.08.2021 (обновлено: 12:42 24.08.2021)
652
© Sputnik / Рамиз БахтияровПроводник у вагона на железнодорожном вокзале в Ташкенте
Проводник у вагона на железнодорожном вокзале в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Девушкам, которые успешно пройдут конкурсный отбор предстоит еще медицинское обследование. Требования к их состоянию здоровья - повышенные.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Какой должна быть проводница высокоскоростного поезда? Что она должна знать и как выглядеть? О критериях отбора на эту должность рассказали в АО "O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi" - в компании объявили набор девушек: то ли решили обновить состав сотрудниц, то ли - набрать дополнительно из-за увеличившегося количества внутренних ж/д рейсов.
Куда направлять резюме?

С 25 августа по 25 сентября электронные анкеты претенденток – только девушек, на должность стюард (проводница) будут приниматься по электронному адресу uzjeldorpass@inbox.uz или в мессенджере Telegram по номеру +998-90-957-78-74.

К резюме должны быть прикреплены фото размерами 3х4 и 10х15 (в полный рост). Изображение должно быть цветным, четким, девушка должна быть строго в анфас, на голубом или белом фоне.

Рассматриваться будут лишь документы гражданок Узбекистана от 20 до 30 лет. Соискательницы должны быть образованы: не ниже среднего специального профессионального образования (академический лицей или профессиональный колледж).
Знание государственного, русского и английского языков - обязательны. Владение другими иностранными языками приветствуется.
При этом ищут стройных девушек - ростом от 165 см до 175 см, вес должен соответствовать. Внешних видимых дефектов лица быть не должно, также как и зубных коронок из желтого и белого металлов, пирсинга и татуировок. Стрижка и прическа - классические. Речь - поставленная, дикция - четкая.

Копии каких документов понадобятся при подаче анкеты:

1.
паспорт;
2.
аттестат или диплом с оценочными листами;
3.
свидетельство об окончании курсов языковой подготовки (при наличии);
4.
контактные телефонные данные.
Отдельное внимание при отборе уделят общему развитию и кругозору кандидаток. Им нужно хорошо знать историю и географию Узбекистана и других стран мира, расположение памятников старины и достопримечательностей, биографии национальных героев.
Девушкам, которые успешно пройдут конкурсный отбор предстоит еще медицинское обследование. Требования к их состоянию здоровья - повышенные.
О зарплате будущих проводниц и графике их работы в АО не сообщили.
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